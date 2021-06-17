İlk sıradaki tepetaklak! Yüzde 240 arttı... Dev bankadan flaş tahmin

Cryptocurrency Ethereum daha yüksek performans gösterdiğini açıkladı. “Alternatif” kripto para bu yıl yaklaşık yüzde 240 artarken, dünyanın en iyi bilinen kripto parası Bitcoin yüzde 38′den az arttı.

CNBC'nin haberine göre Bitcoin'in değeri nisan ayında 65.000 dolar civarında zirve yaptı ve ardından 30.000 dolara düştü, Ether ise mayıs ayında 4.000 dolar civarında zirve yaptı ve şu anda 2.500 dolar civarında işlem görüyor.

Ether'in piyasa değerinin Bitcoin'inkinin yarısından az olduğunu, ancak daha küçük madeni paranın işlem hacminin mayıs ayında 600 milyar dolara yükseldiğini ve Morgan Stanley'e göre Bitcoin'in hacminden yüzde 60 daha yüksek olduğu ifade ediliyor.

GOLMAN SACHS'TEN ETHEREUM PLANI

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, önümüzdeki aylarda Ether (ETH) türev ürünleri sunmayı planlıyor. Goldman Sachs Dijital Varlıklar Genel Müdürü Mathew McDermott, Bloomberg News ile söyleşisinde kripto paralara olan talebin, piyasadaki son dalgalanmaya rağmen artmaya devam edeceğini savundu.

McDermott, kurumsal yaygınlıkta artışın süreceğini, fiyattaki düzeltmeye rağmen, önemli bir ilginin görüleceğini vurguladı.

McDermott, bu savlarını, 850 kuruluşun katıldığı ve yüzde 10'unun kripto alıp sattığı, yüzde 20'sinin ise piyasaya girmeye ilgili olduğunu belirttiği bir araştırmaya dayandırdı.

KRİPTO PARALARDA SON DURUM

En popüler kripto para birimlerinin son 24 saatteki değişimleri şu şekilde;

Bitcoin son 24 saatte en yüksek 40 bin 582 doları, en düşük ise 38 bin 136 doları,

Ethereum son 24 saatte en yüksek 2 bin 548 doları, en düşük ise 2 bin 354 doları,

Tether son 24 saatte en yüksek 1,01 doları, en düşük ise 0,99 doları,

Binance Coin (BNB) son 24 saatte en yüksek 366 doları, en düşük ise 344 doları,

Cardano (ADA) son 24 saatte en yüksek 1,58 doları, en düşük ise 1,47 doları,

Dogecoin (DOGE) son 24 saatte en yüksek 0,31 doları, en düşük ise 0,30 doları,

XRP son 24 saatte en yüksek 0,87 doları, en düşük ise 0,82 doları gördü.

DESTEK ÜSTÜNE DESTEK

Geçtiğimiz günlerde kripto para birimleri iş insanı Elon Musk'ın Twitter'da Bitcoin'inin tamamını satmadığını söylemesiyle düşüş trendinden çıkmıştı. Öte yandan mobil yazılım ve bulut tabanlı hizmetler sağlayan MicroStrategy Incorporated'in 500 milyon dolarlık menkul kıymet satıp elde edeceği geliri Bitcoin almak için kullanmayı planladığını açıklaması da birimi destekledi.

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