Bitcoin fiyatları ne kadar oldu? Elon Musk'ın Tweet'i sonrası bitcoin fiyatları yükseldi

Bitcoin piyasasında sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Tarihi rekoru 64 bin 804 dolarla 14 Nisan'da gören Bitcoin geçtiğimiz hafta 31 bin dolara kadar gerilemiş, sonrasında 42 bin dolar bandını görmüştü. Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kuzey Amerika'daki Bitcoin madencileriyle konuştum. Mevcut ve planlı yenilenebilir enerji kullanımlarını yayınlamayı ve dünya genelindeki madencilerden de böyle yapmayı isteyeceklerini taahhüt ettiler. Potansiyel olarak ümit verici" ifadelerini kullandı. Açıklama sonrası kan kaybeden Bitcoin fiyatı %15 yükseldi.

ELON MUSK ETKİSİ

Daha önce Bitcoin için çok fazla enerji sarf edildiği için Tesla ürünlerinin Bitcoin ile satılmayacağını açıklayan Musk'tan yeni bir açıklama geldi.

Elon Musk, Bitocin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji kullanımlarını yaygınlaştırmayı taahhüt ettikleri söyledi. Musk bu gelişmenin "Potansiyel olarak ümit verici" olduğunu kaydetti.

BUGÜNKÜ KRİPTO PARA PİYASALARI

Bitcoin fiyatları, gün içerisinde en düşük 33 bin 703 dolar, en yüksek ise 35 bin 985 dolar seviyesini görürken; saat 08.52 itibarıyla yüzde 0.08 oranında düşüşle 35 bin 301 dolar seviyesinde bulundu. Bitcoin’in toplam piyasa hacmi de yaklaşık 25 milyar dolarlık düşüşle 657 milyar dolara indi.

Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da, 1737 ve 2 bin 289 dolar arasında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 8.61 düşüşle 2 bin 98 dolara geriledi. Birimin haftalık kaybı yüzde 36.08 ve piyasa hacmi yaklaşık 15 milyar dolarlık düşüşle 247 milyar dolar düzeyindeydi.

Kripto para piyasalarında hafta sonunda yeniden üçüncü sıraya yükselen Tether de 1.00 dolar dolayında dalgalandığı son 24 saatte yüzde 0.05 yükseldi. Birimin haftalık kazancı yüzde 0.19 ve piyasa hacmi de yaklaşık 1.0 milyar dolar artışla 59 milyar dolar düzeyindeydi.

Toplam 10 bin 24 kripto para biriminin işlem gördüğü 382 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 45.7’sini Bitcoin, yüzde 17.2’sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 235 milyar dolar düzeyindeydi.

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