Birleşik Krallık’a ihracatta lider otomotiv endüstrisi

İngiltere'nin Avrupa Birliği’nden çıkış süreci ile birlikte başlayan ticaret anlaşmaları sürecinden Türkiye hızlı kararlar alarak kârlı çıkmayı başardı. Yapılan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) ile birlikte bu yıl Birleşik Krallık’a olan ihracatın daha da hızlanması bekleniyor. Anadolu Ajansı’nın Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, imzalanan STA’nın ardından Birleşik Krallık’a yapılan ihracat, ocakta 2020’nin aynı dönemine kıyasla yüzde 5.9 azalarak 784 milyon 397 bin dolara gerilemesine karşın yılın geneli için umut vadediyor.

DÖRDÜNCÜ SIRADA

Birleşik Krallık, geçen ay Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştirdiği 4’üncü ülke konumunda yer aldı. Geçen ay Birleşik Krallık’a en fazla ihracatı 200 milyon 677 bin dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi. Otomotivi, 140 milyon 128 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 121 milyon 556 bin dolarla elektrik elektronik, 47 milyon 472 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri, 45 milyon 810 bin dolarla demir ve demir dışı metaller, 36 milyon 215 bin dolarla tekstil ve ham maddeleri, 33 milyon 790 bin dolarla iklimlendirme sanayisi, 24 milyon 411 bin dolarla makine ve aksamları, 19 milyon 210 bin dolarla mobilya kağıt ve orman ürünleri ve 19 milyon 181 bin dolarla mücevher sektörleri izledi.

İSTANBUL ZİRVEDE

Verilere göre, ocakta Birleşik Krallık’a en fazla dış satımı İstanbullu ihracatçılar yaptı. Söz konusu dönemde İstanbul’dan Birleşik Krallık’a 325 milyon 665 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen ay Birleşik Krallık’a Kocaeli’den 135 milyon 984 bin dolar, Bursa’dan 51 milyon 747 bin dolar ihracat gerçekleşirken sırasıyla; Denizli, İzmir, Gaziantep, Manisa, Ankara ve Kayseri takip etti.

‘STA İLE BÜYÜK AVANTAJ SAĞLADIK’

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, “TÜİK verilerine göre 2020 yılında dış ticaret hacmimiz 11.2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Birleşik Krallık ile ticaretimizde vergi avantajı sağlayarak aslında mevcut dış ticaretin sürdürebilirliği sağlanmaktadır. Bu dış ticaret hacminde yaklaşık yüzde 75 seviyesinde yeni vergi yükü ile karşılaşacaktık. 2021 yılı ocak ayında daha avantajlı bir ticaret olurken, STA ile sağlanan bu avantajın önümüzdeki aylarda ivme kazanarak dış ticaret hacminde artışa yansıyacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.