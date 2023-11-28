Bir yılda piyasaya 2.6 milyar kutu ilaç girdi

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Koca yıllık 2.6 milyar kutu ilacın piyasaya sunulduğunu söyledi.

Bakan Koca, İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez’in “Türkiye’de yıllık tüketilen ilacın Türk Lirası olarak bedeli nedir? Yurtdışından ithal edilen ilacın yıllık döviz ve Türk Lirası bedeli nedir? Türkiye’de üretilen ilacın etken hammaddesinin ne kadarı ithal edilmektedir? Ve bunun döviz ve Türk Lirası bedeli nedir?” soru önergesini yanıtladı.

ÜRETİM ORANI YÜZDE 90’A ULAŞTI

Bakan Koca, önergeye verdiği yanıtta şu rakamları paylaştı:

“2022’nin son 6 ayı ile 2023’ün ilk 6 ayı karşılaştırıldığında piyasaya arz edilen ilaç sayısı kutu bazında yüzde 18.7 oranında arttı. Son bir yılda piyasaya arz edilen ilaç sayısında da kutu bazında bir önceki yıla nazaran yüzde 13.8 oranında artış var, bu sayı 2.6 milyar kutuya ulaşmıştır. Bu minvalde yerel üretim çalışmaları ile imal ilaç oranı 2022’de kutu bazında yüzde 89.5 olarak gerçekleşti. 2023’ün 7 aylık verilerine göre kutu bazında imal ilaç oranımız yüzde 90.3’e yükselmiştir. Sürdürülebilir sağlık hizmet sunumunu sağlamak ve ilaca erişimi temin etmek adına gerekli faaliyetler bakanlığımızca yürütülmektedir.”