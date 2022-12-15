Bir süre ‘ilaç’ olur

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Piyasada yaşanan ilaç krizi nedeniyle tartışma konusu olan ilaç fiyatlarını belirleyen Euro değerinde artış yapıldı. Beşeri Tıbbi Ürünlerin Fiyatlandırılmasına Dair Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Karara eklenen geçici maddeyle ilaç kurunda değişikliğe gidildi. Buna göre, beşeri tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılacak Türk Lirası cinsinden 1 Euro değeri yüzde 36.77 oranında arttırıldı. Daha önce 7.86 olan ilaç kuru 10.75 TL’ye yükseltildi. Kararın piyasadaki ilaç sıkıntısına çözüp olup olmayacağına eczacı ve doktor kökenli milletvekilleri ve eczacılar şöyle değerlendirdi:

TBMM SAĞLIK KOMİSYONU BAŞKANI RECEP AKDAĞ: Genel olarak Euro’nun kendi değerine yakın bir fiyatın verilmesi sorunun çözümünü kolaylaştıracaktır.

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AK PARTİ NİĞDE MİLLETVEKİLİ SELİM GÜLTEKİN: Kurun güncellenmesi ilk aşamada doğru bir karar. Bu zam şubat ayında yapılıyordu, herkes şubat ayına odaklandığı için firmalar ilaç üretimini şubat ayına göre ayarlıyordu. Şimdi zam öne çekilince firmalar gelecek yıl planladıkları üretimi bu aydan itibaren yapacaklar. Onlar üretime başlar, paketlemesiyle birlikte bu ilaçlar yakın zamanda vatandaşla buluşur. Eczacıların kâr baremiyle ilgili konuyu da Hazine ve Maliye Bakanlığımıza ilettik, çalışmalarını yapıyorlar. 2023 bütçesiyle ilaç fiyat kararnamesinin yenilenmesiyle birlikte gereken yapılacaktır, umudumuz bu.

MHP DÜZCE MİLLETVEKİLİ ÜMİT YILMAZ: Yeni kararnamenin akut sorunu çözeceği kanaatindeyim. Başka adımlar da atılması gerekiyor, zaten Sağlık Bakanlığı da değerlendirmesini sürdürüyor. Dünyadaki gelişmelere uygun olarak bu fiyat düzenlemesi, vatandaşın ilaca erişiminde engelleri kaldırmak açısından en azından elimizi güçlendirdi. Ayrıca eczacıların kâr oranıyla ilgili fiyat baremleri üzerinden Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’yla görüşüyoruz. Özellikle bu basamaklarda da fiyat artışı kadar artırım olması için çalışmalarımızı yürütüyoruz.

‘GEÇİCİ ETKİ YAPAR’

CHP BURSA MİLLETVEKİLİ ERKAN AYDIN: Güncelleme özellikle üreticiler açısından kısa süreli nefes aldırır. Çünkü, özellikle çocuk şurupları ve antibiyotikleri gibi ucuz ilaçlarda maliyetler, sadece ambalaj maliyetleri bir yılda yüzde 400 arttığı için çok yüksek. Bu son güncelleme en azından üretim maliyeti yüksek, fiyatı düşük ilaçların kısa vadede piyasaya çıkmasına yardımcı olur. İlaç fiyat kararnamesinin de yeniden güncellenmesi gerekir.

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İYİ PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ AYTUN ÇIRAY: Çoğu ilaç şirketinin merkezleri yurtdışında olduğu için iktidarın bu şirketlere baskı gücü de yok. Dolayısıyla piyasada da ilaç yokluğu yaşanıyor. Şimdi bir güncelleme yaptılar, aslında bu zamdır, ben bunun bahsettiğim nedenlerden dolayı hemen sonuç vereceğine ve ilaç kıtlığının ortadan kalkacağına inanmıyorum.

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İLAÇ FİRMALARI OLUMLU KARŞILADI

ARAŞTIRMACI İLAÇ FİRMALARI DERNEĞİ (AİFD) GENEL SEKRETERİ DR. ÜMİT DERELİ: “Güncellemenin aralık ayında yapılmış olması son derece olumlu ve iyi niyetli bir yaklaşım. İlaç fiyatlamasında reel kura yakınsamasının sektörün sürdürülebilirliği ve hastaların yenilikçi tedavilere erişimi açısından kritik önemde olduğunu düşünüyoruz. Ek olarak ilaç fiyatlandırmasına esas Euro kuru değerinin güncel kur değeriyle eşzamanlı hareketine imkân verecek yapısal bir çözüme de ihtiyaç var.”

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ECZACILAR NE DİYOR

TÜM ECZACI İŞVERENLER SENDİKASI (TEİS) BAŞKANI NURTEN SAYDAN: Kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre, Euro bugün itibarıyla 19 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir. Bu güncellemenin ilacın hastaya ulaşmasına imkân sağlayacak seviyede olmadığını düşünüyoruz. Yeterli olduğunu düşünmediğimiz bu düzenlemenin yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz.

YUSUF DEMİREL (ECZACI): Yapılan güncelleme ilaçların bulunabilirliğini bir süre için arttıracaktır. Biz Avrupa’daki ilaçları yarı fiyatına Türkiye’den alıyor olduk. İlaç fiyatının bizim eczanelerle bir ilgisi yok. İlaç Euro kuru, normal Euro kuru ile güncellenmeli. Kâr etmeyen ithalatçı, ilacı ülkeye getirmiyor. Çünkü bunlar ticari kuruluşlar.

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CEYHUN KABAHASANOĞLU (ECZACI): İlaç yokluğu çok az düzelse de hâlâ ciddi bir tehlike olarak uzun bir süre bu sorunu yaşayacağımızı düşünüyoruz. Reçetelerin yarısından fazlasında ilaç piyasada mevcut olmadığı için vatandaşı geri çevirmek zorunda kalıyoruz. Hastalar eczane eczane dolaşmak zorundalar maalesef. Şu anda medyadaki kuyruk görselleri eczanelerin yavaş hizmet vermesinden değil, hastaların eczane eczane dolaşmasından kaynaklanıyor.