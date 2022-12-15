Rezil haykırış

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İstanbul Kâğıthane’de yaşayan Akın Kutlu, 7 Ocak 2020 gecesi bir kavgaya karışıp hastanelik olmuştu. Aynı saatlerde Figen Mays ve Randolp Mays’ın iki oğlu da kavga etmiş ve küçük oğulları Emre Mays (17) ambulansla Şişli Etfal Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Akın Kutlu sarı saçları nedeniyle husumetlisi Batuhan Karanlıkoğlu’na benzettiği Emre Mays’a ambulanstan indirildiği sırada bıçakla saldırmıştı. Emre Mays peş peşe aldığı bıçak darbeleri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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‘PİŞMANIZ’ DEDİLER

Akın Kutlu’ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Bu cinayetin ardından Akın Kutlu’nun ağabeyleri Muhammed Kutlu ve Davut Kutlu ile babası Gazi Kutlu ve annesi Döndü Kutlu başka bir cinayete karıştı. Kutlu Ailesi, pideci dükkânındaki ortaklık nedeniyle aralarında husumet olan kuzenleri Ozan Tekcan’ı öldürdü, arkadaşı Batuhan Karanlıkoğlu’nu ise yaraladı.

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HEPSİ CEZA ALDI

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün cinayet davasının karar duruşması görüldü. Savunma yapan Davut Kutlu, “Keşke bu olaylar hiç yaşanmasaydı. Benim bu olayla hiçbir alakam yok. Kimseyi azmettirmedim” dedi. Muhammet Kutlu ise “Bu olaylar yaşandığı için çok pişmanım. Panikle silahımı ateşledim. Öldürme kastım yoktu. Vicdan azabı çekiyorum” diye konuştu. Gazi Kutlu, ailesinin hedef tahtasına oturtulduğunu iddia etti. Döndü Kutlu ise “Ozan benim elimde büyüdü. Ben kimseyi azmettirmedim. Torunlarım babasız büyüsün istemiyorum” diye ifade verdi.

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Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, Muhammed Kutlu’nun ‘kasten öldürme’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ ve ‘yaralama’ suçlarından 28 yıl 1 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Gazi Kutlu’nun ‘kasten öldürmeye iştirak’, Döndü Kutlu’nun da ‘azmettirme’ suçundan 25’er yıl hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme, diğer sanık Davut Kutlu’nun ise ‘kasten öldürmeye yardım’ ve ‘basit yaralama’ suçlarından 8 yıl 9 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Kararın ardından maktul Ozan Tekcan’ın annesi Şerife Tekcan sinir krizi geçirdi. Karara sinirlenen sanık Döndü Kutlu ise oğlunu kaybeden Şerife Tekcan’a “Ben yatıp çıkacağım ama senin oğlun geri gelmeyecek” diye bağırdı. Mahkeme salonu karışınca araya jandarmalar girdi.