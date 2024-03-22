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Bir şirket daha halka arz oluyor

Güncelleme Tarihi:

#SPK#Halka Arz#IC Enterra Yenilenebilir Enerji
Bir şirket daha halka arz oluyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2024 07:04

Sermaye Piyasası Kurulu, IC Enterra Yenilenebilir Enerji'nin halka arzını onayladı.

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SPK haftalık bülteninde yer alan karara göre, Şirket'in 1 milyar 618 milyon 13 bin 677 TL olan mevcut sermayesinin, 1 milyar 845 milyon TL'ye artırımı sırasında oluşan 226 milyon 986 bin 323 TL pay ile mevcut ortaklardan IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ’nin sahip olduğu 142 milyon 579 bin 394 TL nominal değerli B grubu paylar olmak üzere toplam 369 milyon 565 bin 717 TL payın satışı gerçekleştirilecek.

1 TL nominal değerli paylar 10,00 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

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#SPK#Halka Arz#IC Enterra Yenilenebilir Enerji

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