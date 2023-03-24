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Binance'da işlemler durdu!

Güncelleme Tarihi:

#Binance#Kripto Para#Spot İşlemler
Binanceda işlemler durdu
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 14:46

Binance, spot işlemleri etkileyen bir durumun ortaya çıktığını açıkladı.

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Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance'da işlemler durdu. Sport işlemleri etkileyen bir sorun oluştuğunu açıklayan Binance "Tüm spot işlemler hali hazırda geçici olarak durdu, sorunu mümkün olan en kısa zamanda çözmek için çalışıyoruz" açıklamasını yaptı.

Binance'ta yaşanan sorunun akabinde Bitcoin fiyatı yüzde 2,64 düşüşle 27 bin 433 dolara kadar geriledi, şu sıralarda 27 bin 664 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Binance CEO'su Changpeng Zhao "Spot işlemleri etkileyen sorun 30-120 dakika içinde çözülecek" dedi.

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#Binance#Kripto Para#Spot İşlemler

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