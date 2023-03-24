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Son dakika... Emekliye zam düzenlemesi TBMM'de! En düşük emekli aylığı 7 bin 500 TL olacak

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#Emekli#Zam#Mustafa Elitaş
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 14:03

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Elitaş, "Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz" dedi. Elitaş, "7 bin 500 TL altındaki emekli maaşları bu seviyeye çıkacak, üstündeki maaşlar aynı kalacak" ifadelerini kullandı.

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İşte AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

AK Parti iktidarında ortaya çıkan en düşük emekli maaşı gündeme gelmişti. Farklı düzenlemeler vardı. 2023 yılı başında en düşük maaşın 5 bin 500 olması konusunda kanun teklifimiz geçmişti.

En düşük emekli aylığı alanlar Cumhurbaşkanımızın verdiği müjde çerçevesinde en düşük maaş alanların maaşı 7 bin 500'e çıkacak. EYT kapsamına girenlerde 5 bin 500 alanlar vardı, onlarınki de 7 bin 500'e çıktı.

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Şeref aylığı olarak ifade ettiğimiz aylığı gerçekleştirmiş olacağız. Sosyal güvenlik ilişkisi olmayanlara 100 lira, olanlara da 100 lira bağlanıyordu. Biz şehidin şeref aylığını ayrım yapmadan eşitlemiş hale getiriyoruz.

60 bin civarında kamu kurum çalışan geçici işçi vatandaşlarımız var. 6 ay çalıştırılıyordu. 11 ay çalışma imkanı kazanmış olacak. Kadrolu olmaları için imtiyaz getiriyoruz. Kadrolarda boşalma olduğunda kurum ilan edecek ve kıdem sırasına göre halen çalışmakta olan geçici işçilere öncelik vermekle iş akdini kadrolu işçiye döndürülecek.

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"ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BU KONUYU BİTİRİRİZ"

6 Şubat tarihinde yaşanan asrın felaketinde yardım için çalışan insanlar oldu. bununla ilgili devlet madalyası verilmesi gündemde. Türk vatandaşlarına devlet üstün madalyası, yabancılara üstün fedakarlık ödülü verilmesi çalışması yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan doktorlarla ilgili ücret farkını ortadan kaldıracak yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyoruz. Bugün kanun teklifini veriyoruz. Önümüzdeki hafta bu konuyu bitiririz.

"ÜSTÜNDEKİ MAAŞLAR AYNI KALACAK"

7 bin 500 TL altındaki emekli maaşları bu seviyeye çıkacak, üstündeki maaşlar aynı kalacak.

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#Emekli#Zam#Mustafa Elitaş

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