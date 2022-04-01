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Binance kritik davayı kazandı

#Binance#Dava#ABD
Binance kritik davayı kazandı

Binance'a karşı ABD tarafından açılan dava sona erdi. Binance'ın dijital token satışlarıyla ilgili olarak yasaları ihlal ettiğine dair iddialar çürütüldü.

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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'a açılan davada karar çıktı. Kayıtlı olmayan dijital token satışı ile ABD menkul kıymet yasalarını ihlal ettiği iddiasıyla açılan davayı Binance kazandı.

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Binance'ın 2017'den bu yana satışına başladığı EOS, OSP, TRX, KNC, FUN, OMG, ICX, LEND ve ELF dijital tokenlerini alan yatırımcılar tarafından bu tokenlerin büyük değer kaybına uğraması sonucunda Manhattan'da dava açılmıştı. Bölge hakimi Andrew Carter, yatırımcıların dava açmada geç kaldıklarını, tokenları aldıktan sonra daa açmak için bir yıldan daha uzun süre beklediklerine işaret ederek davayı reddetti. 

Hakim Carter, Binance'ın ABD'de kayıtlı bir borsa olmadığına, Amazon sunucuları ve Ethereum blokzincirinin ABD'de bulunan bilgisayarlarını kullanmasına rağmen ABD menkul kıymet yasalarının Binance'a karşı ceza uygulayamayacağını da karara not etti.

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#Binance#Dava#ABD

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