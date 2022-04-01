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Bankada parası olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Vergi avantajı süresi uzatıldı

#Banka#Para#Mevduat
Bankada parası olan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor Vergi avantajı süresi uzatıldı

Bankada parası, katılma payı olan, tahvil, bono, kira sertifikası sahiplerine uygulanan vergi avantajı süresinin uzatılmasına karar verildi. Böylece mevduatta yüzde 10'a kadar avantaj sağlanmış oldu.

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Mevduat, katılma payı ile tahvil, bono ve kira sertifikalarına vergi avantajı uzatıldı. Böylece mevduat, katılma hesapları, tahvil ve bonolar ile kira sertifikaları tevkifat oranları 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olmaya devam edecek.

Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre, bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen kazançlara uygulanacak tevkifat oranları 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olacak.

Karar ile mevduat faizleri ve katılma hesaplarında vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5, 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3, 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0, enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0 tevkifat oranı uygulanmaya devam edilecek.

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Bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar ile fon kullanıcısının bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlara vadesi 6 aya kadar (6 ay dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 5, vadesi 1 yıla kadar (1 yıl dahil) olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 3, vadesi 1 yıldan uzun olanlara sağlanan gelirlerden yüzde 0, 6 aydan az süreyle (6 ay dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 5, 1 yıldan az süreyle (1 yıl dahil) elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 3, 1 yıldan fazla süreyle elde tutulanların elden çıkarılmasından doğan kazançlardan yüzde 0 tevkifat uygulanacak.

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Mevduat faizi ve katılma payı ile ilgili karar bugünden geçerli olmak üzere, diğer karar bugünden itibaren iktisap edilen bankalar tarafından ihraç edilen tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlara ve fon kullanıcısının bu bankalar olduğu varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile bugünden itibaren iktisap edilen yatırım fonlarından elde edilen gelir ve kazançlara uygulanmak üzere yine bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

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