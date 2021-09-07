Bin firma ayakkabı fuarında buluşacak

“İhracatın lokomotifi fuarlardır” vurgusu yapan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Yönetim Kurulu Başkanı Berke İçten, AYMOD’un, dünyanın en büyük 5. fuarı arasında yer aldığını söyledi. TASD Başkanı Berke İçten, 29 Eylül- 2 Ekim tarihleri arasında, İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak olan fuara 50’yi aşkın ülkene alım heyetlerinin gelmesini beklediklerini kaydetti. 30 dönümlük alan üzerinde düzenlenecek fuara ilişkin bilgi veren İçten, 1000’i aşkın markanın ürünlerinin fuarda sergileneceğini kaydetti.

ÇARKLAR DÖNMEYE BAŞLADI

Pandemi sürecinin ayakkabı sektörünü de etkilediğini belirten İçten “Ancak çarkların yeniden döndüğü bu dönemde, ekonomik kalkınmanın da devam edebilmesi için ticaretin tüm basamaklarının aynı oranda işlemesi önemli. Bu nedenle pandeminin en zor zamanlarında dahi iki fuar gerçekleştiren ayakkabı sektörümüz, geçtiğimiz kış sokağa çıkma yasağının olduğu günlere denk gelen organizasyonumuzu özel izinler ve kurallara bağlı kalmak kaydıyla gerçekleştirmişti. Şimdi ise katılımcı tüm firmalar 2022 yılında dünya vitrinlerinde yer alacak ilkbahar-yaz koleksiyonlarını sergilemek ve yeni iş bağlantıları kurmak üzere AYMOD’a kenetlendi” dedi.

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