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Beşiktaş'ta 3 kişiye 6 ay yasak

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#Beşiktaş#SPK#Beşir Kaya
Beşiktaşta 3 kişiye 6 ay yasak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 07:15

Sermaye Piyasası Kurulu, Beşiktaş pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

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Sermaye Piyasası Kurulu, Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş. pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerle ilgili 3 kişiye 6 ay süreyle geçici işlem yasağı getirdi.

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; Beşir Kaya, Eray Tanrıverdi, Muhammet Timur Geçgel adlı kişiler hakkında 09.11.2023 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

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#Beşiktaş#SPK#Beşir Kaya

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