Beşiktaş ve Fenerbahçe'den Borsa İstanbul'da yüksek performans

Borsa İstanbul'da işlem gören Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ hisseleri, yatırımcısına yılın ilk yarısında yüzde 48,5 kazandırarak 5 yılın, Fenerbahçe Futbol AŞ ise yüzde 28,4 ile 7 yılın en iyi ilk yarı performansını sergiledi.



AA muhabirinin derlediği verilere göre, spor endeksi, ocak-haziran döneminde yüzde 15,6 değer kazandı.



Süper Lig'in 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, yeşil sahalardaki başarısını borsada da sürdürdü.

Beşiktaş'ın hisseleri, yatırımcısına yılın ilk yarısında yüzde 48,5 kazandırarak 5 yılın en iyi ilk yarı performansını sergiledi. Beşiktaş böylece yılın ilk yarısında da yatırımcısına en fazla kazandıran spor şirketi oldu.



Analistler, geçen seneyi 4,04 liradan tamamlayan siyah beyazlı kulübün hisse senedi fiyatının, ligdeki başarılı performansıyla yıl içinde 13,51 liraya kadar yükseldiğini anımsattı.



Bu dönemde Fenerbahçe Futbol AŞ'nin hisseleri yüzde 28,4 arttı. Fenerbahçe de 7 yılın en iyi ilk yarı performansını sergiledi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği'nin hisseleri yüzde 7,4 arttı.



Analistler, spor şirketlerinin haziran ayında gerçekleştirdiği transferlerle de hisse performanslarının başarılı olduğunu belirterek, Fenerbahçe'nin yıl başında gerçekleştirdiği etkili transferler ve teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılmasıyla da yıl genelinde borsada yatırımcısına kazandırdığını ifade etti.



Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar ise yatırımcısına yüzde 11,4 kaybettirdi.



HAZİRAN AYINDA YATIRIMCISINI EN FAZLA FENERBAHÇE SEVİNDİRDİ



Borsa İstanbul'da işlem gören spor şirketlerinin haziran ayı performanslarına bakıldığında yatırımcısına en fazla yüzde 11,9 ile Fenerbahçe kazandırdı.



Bu dönemde, Galatasaray'ın hisseleri yüzde 10,5, Beşiktaş'ın hisseleri yüzde 6,8, Trabzonspor'un hisseleri de yüzde 4,8 arttı.

Analistler, Galatasaray'ın UEFA Uzlaşma Anlaşması'nın sona ermesi sonrasında da hisselerinde yükselişler gözlemlendiğini belirtti. Sarı-kırmızılılar, anlaşmadan 1 yıl erken çıkmak için yapılan başvurunun olumlu sonuçlandığını bildirmişti.



EN FAZLA PİYASA DEĞERİNE FENERBAHÇE SAHİP



Halka açık 4 spor şirketi arasında en fazla piyasa değerine Fenerbahçe sahip. Fenerbahçe yılın ilk yarısını 3 milyar 755 milyon 301 bin 200 TL piyasa değeriyle tamamladı.



Fenerbahçe'yi 1 milyar 938 milyon 600 bin TL piyasa değeriyle Galatasaray, 1 milyar 440 milyon lirayla Beşiktaş, 1 milyar 310 milyon lirayla Trabzonspor izledi.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın