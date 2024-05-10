Beşiktaş hissesinde neler oluyor? 13 gündür taban gidiyor... Değer kaybı yüzde 74'e ulaştı

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Borsa İstanbul'da işlem gören spor kulübü hisselerinden olan Beşiktaş Futbol Yatırımları A.Ş'nin hissesinde 13 gündür aralıksız düşüş devam ediyor.

Hisse 19 Nisan 2024 tarihinde tarihi yüksek seviyesi 89.75 liradan bugün 22.82 liraya kadar geriledi. Böylece hissede çok kısa sürede kayıp yüzde 74'e ulaştı.

ŞAMPİYONLUK İDDİASINDAN UZUN SÜRE ÖNCE KOPTU

Beşiktaş ligdeki performansı nedeniyle şampiyonluk iddiası da bulunmuyor. Beşiktaş 54 puanla 5. sırada yer alıyor. Galatasaray 96 puanla birinci, Fenerbahçe ise 90 puanla ikinci sırada bulunuyor.

6 KİŞİYE İŞLEM YASAĞI GELMİŞTİ

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 19 Nisan 2024 tarihinde yapılan açıklama neticesinde Engin Meral, Neslihan Kaya, Nuri Budakoğlu, Adem Karataş, Muammer Geçgel, Veysel Karadeniz'e Beşiktaş Futbol Yatırımları hissesinde gerçekleştirilen işlemler nedeniyle 6 ay süreyle işlem yasağı getirilmişti.

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SPK'nın yasaklamalarla ilgili açıklaması şöyle:

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ (BJKAS) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun (SPKn) 107/1 maddesinde sayılan fiilin işlendiğine dair makul şüphe bulunması nedeniyle; SPKn'nun 1 inci maddesi çerçevesinde yatırımcıların hak ve yararlarının korunmasını teminen, SPKn'nun 128/1-(a) maddesine dayanarak yapay piyasa oluşturmaya yönelik işlemlerin engellenmesi amacıyla; SPKn'nun 101/1 maddesi ve V-101.1 sayılı Bilgi Suistimali ve Piyasa Dolandırıcılığı İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler Tebliği'nin 5/1 ve 6/1 maddeleri uyarınca; aşağıdaki tabloda bilgilerine yer verilen kişiler hakkında 22.04.2024 tarihli işlemlerden başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verilmiştir.

YASAKLAR SONRASI ELLERİNDEKİ HİSSELER ORTAYA ÇIKTI

SPK'nın koyduğu yasak sonrasında kural olarak ellerindeki hisseleri MKK'ya satış olarak kaydettirmek durumunda kalan isimlerin ellerinde tuttukları Beşiktaş hissesi tutarları da belli oldu.

Nuri Budakoğlu 2 milyon 146 bin 241 lot, Neslihan Kaya 2 milyon 695 bin 370 lot, Engin Meral 877 bin 976 lot, Adem Karataş 1 milyon 84 bin lot, Muammer Geçgel 104 bin 626 lotu MKK'ya satış için kaydettirdi.

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Bunun dışında Muhammed Karadeniz 643 bin 932 lot, Volkan Eren 1 milyon 302 bin lotu MKK'ya satış amacıyla kaydettirdi.

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU DA AÇIKLADI

SPK'nın yukarıda adı anılan kişilere 6 ay işlem yasağı getirmesinin ardından Merkezi Kayıt Kuruluşu 8 milyon 315 bin 21 lotu yasaklanan statüsüne aldı.

TEMMUZ 2023 SEVİYESİNE GERİ GELDİ

Beşiktaş hissesindeki satışlar nedeniyle hisse hızlı yükselişin ardından hızlı düşüşle Temmuz 2023 tarihindeki seviyelerinden işlem görüyor.

18 MİLYON LOTUN ÜSTÜNDE SATIŞ BEKLEYEN HİSSE VAR

Beşiktaş hissesi tabana kitlendiği için alış olursa sürekli müzayede işlemi görecek. Şu anda (Saat 11:10 itibarıyla) 18 milyon 205 bin lot satış bekliyor. Başka bir deyişle 18 milyon 208 bin lot satılmadan hisse sürekli olarak işlem görmeyecek. Alıcının olmadığı ve 13 gündür taban giden Beşiktaş hissesinde düşüşün nereye varacağı merakla bekleniyor.

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