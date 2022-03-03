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Benzin ve motorine zam

#Benzin#Motorin#Akaryakıt
Benzin ve motorine zam

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzine 53 kuruş, motorine 1 lira 33 kuruş zam yapıldı.

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 53 kuruş, motorinin litresine de 1 lira 33 kuruş zam yapıldı.

Fiyat artışının ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 17,45 liradan 17,98 liraya, Ankara'da 17,55 liradan 18,08 liraya, İzmir'de ise 17,57 liradan 18,10 liraya yükselecek. Motorin fiyatları ise ortalama İstanbul'da 17,58 liradan 18,91 liraya, Ankara'da 17,68 liradan 19,01 liraya ve İzmir'de 17,68 liradan 19,01 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

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