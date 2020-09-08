Belçika'da 5 şirketten biri iflas riski altında

Belçika Şirketler Federasyonu (FEB) Genel Müdürü Pieter Timmermans, 400 binden fazla şirketin analiz edildiği bir çalışmanın sonuçlarının Belçikalı beş şirketten birinin iflas riski altında olduğunu gösterdiği, geçici işsizlik, KDV'nin ertelenmesi, bankacılık destekleri gibi destek önlemleri alınmamış olsaydı, şirketlerin yüzde 40'ının büyük zorluk içerisinde olacağını belirtti.

Ticaret Bakanlığı blogunda yer alan bilgilere göre, krizden önce sağlıklı olan şirketlerin yüzde 16'sının şu anda bu riskle karşı karşıya olduğu ve en az 300.000 kişinin istihdam edildiği bu şirketlerin çoğunlukla 5 ila 20 kişiyi istihdam eden KOBİ'ler ve dört yaşından küçük genç şirketlerden oluştuğu ifade edildi.

En çok etkilenecek sektörlerin turizm, organizasyon, kültür ve yiyecek-içecek (catering) sektörleri olduğunu belirten Timmermans, ancak ticaret, tekstil, mobilya ve gıda sektörlerinin de zarar göreceği uyarısında bulunmuş, 2021 yılı ortalarından önce kabul edilebilir bir ekonomik büyüme düzeyine dönme ihtimalinin olmadığını ve politikacıların iflasların neden olacağı yapısal işsizlik artışı konusunda hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtti.