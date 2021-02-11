BDDK’dan altın kabulüne ‘ayar’

Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikle bankalar tarafından takdir edilebilecek altının saflık değerini ifade eden minimum milyem değerleri belirlendi.

TUTANAK VERİLECEK

Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’te yaptığı değişiklikler, Resmi Gazete’de yayımlandı. Yönetmelikte yapılan değişiklikler kapsamında, bankaların alım ve satımını yapabilecekleri kıymetli madenlere ilişkin bölüme yeni bir madde eklendi. Eklenen maddeye göre, bankalar, bankalar adına kıymetli maden değerleme ve toplama hizmeti veren anlaşmalı kuyumcular ve kıymetli maden eksperleri tarafından banka müşterilerinin altın cinsinden mevduat, özel cari, katılma hesaplarına alacak kaydetmek üzere toplanan fiziki altınlar, asgari olarak milyem değerleri üzerinden değerlenecek.

Bunun için tutanak düzenlenecek. Bu tutanağın bir örneği de müşteriye verilecek. Milyem değeri, altın saflığının 1.000 üzerinden değerlendirmesi olarak açıklanıyor. Bu değerin hesaplanabilmesi için altından yapılan maddenin içerisinde bulunan saf altın kütlesi, toplam kütleye bölünerek 1.000 ile çarpılıyor. Yönetmeliğe göre, 24 ayar Darphane ürünlerinin milyem değeri 0.995, 22 ayar bileziğin milyem değeri 0.910, 18 ayar muhtelif hurda altının milyem değeri de 0.725 oldu.