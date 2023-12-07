BDDK personeline tazminat erteleniyor

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İstanbul’daki kalifiye personeli hayat pahalılığından korumak amacıyla gündeme getirilen düzenleme, bütün üst kurullardaki uzmanlar açısından genel bir çalışmanın içinde yeniden değerlendirilecek.

İstanbul’a taşınan BDDK’nın çalışanları için öngörülen ek tazminat, Plan-Bütçe Komisyonu’nda torba teklife 52’nci madde olarak eklenmişti. Buna göre BDDK yöneticileri ile uzman ve uzman yardımcılarına her ay 60.000 gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı kadar ek tazminat ödenecekti. 2023 katsayı rakamlarıyla 30 bin lira civarında olan ödemenin 2024 rakamlarıyla 45 bin lira dolayına çıkması bekleniyordu. İlgili maddeye göre herhangi bir vergi veya sigorta prim kesintisi uygulanmayacak olan ek tazminattan yararlanacak 400 dolayındaki BDDK personelinin görevleri şöyle:

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“Kurul başkan ve üyeleri, başkan yardımcısı, başkanlık müşaviri, daire başkanı ve müdür ile murakıp, uzman, murakıp yardımcısı ve uzman yardımcısı unvanlı meslek personeli.”

Teklif ayrıca, “Ek tazminatın tutarını belirlemeye, gerektiğinde unvan ve görev mahalline göre gösterge rakamını farklılaştırmaya ve ödeme usul ve esaslarını tespit etmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir” hükmünü içeriyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE İKRAMİYE YILBAŞINDAN ÖNCE

-Cumhur İttifakı, Meclis’te görüşmeleri ağır ilerleyen 86 maddelik torba teklifle ilgili alternatif bir görüşme takvimi de oluşturdu. Önceden yapılan planlamaya göre Meclis Genel Kurulu, 11-24 Aralık arasında Bütçe Yasa Teklifi’nin görüşmelerini yapacak. Genel Kurul’da henüz birinci bölümü görüşülen ve dört bölümden oluşan Torba Teklif’in görüşmelerinin hafta sonuna kadar tamamlanması beklenmiyor. Teklifin iki bölümünün cuma gününe kadar tamamlanması öngörülüyor. Bu durumda Meclis, 26-30 Aralık arasında Torba Teklif’in kalan iki bölümü için mesai yapacak. Çalışan emeklilere 5 bin liralık ikramiyeyi de içeren teklifin yılbaşından önce çıkarılması hedefleniyor.