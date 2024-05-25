×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

BDDK onayladı! 3 banka daha kuruluyor

Güncelleme Tarihi:

#BDDK#Banka#Kuruluş
BDDK onayladı 3 banka daha kuruluyor
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2024 09:34

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), iki kalkınma ve yatırım ile bir dijital banka kuruluşuna izin verdi.

Haberin Devamı

BDDK'nın konu ile ilgili kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurucu ortaklar Mehmet Koç, Sefa Koç, Noman Tekin, Meltem Süloğlu ve Yavuz Duranoğlu tarafından 1,5 milyar TL sermayeli "Marin Yatırım Bankası AŞ" ve kurucu ortakları Aytemiz Finansal Hizmetler AŞ, İsmail Aytemiz, Hüseyin Aytemiz, Ahmet Aytemiz ve Kerem Aytemiz tarafından 1,5 milyar TL sermayeli "Aytemiz Yatırım Bankası AŞ" ünvanlı kalkınma ve yatırım bankaları kurulmasına izin verilmesine karar verildi.

Dijital Banka Yönetmeliğinde dijital bankalar için belirtilen faaliyet esaslarına uygun olarak faaliyet göstermek ve faaliyet izni başvurusunu bu çerçevede yapmak üzere, kurucu ortaklar Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan tarafından 3 milyar TL kuruluş sermayeli “Adil Katılım Bankası AŞ” ünvanlı bir (dijital) katılım bankası kurulmasına İzin verildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BDDK#Banka#Kuruluş

BAKMADAN GEÇME!