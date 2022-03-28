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Bayram ikramiyelerinde artış olacak mı? İşte son durum...

#Bayram İkramiyesi#Emekli#Ramazan Bayramı

İlk bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Peki bayram ikramiyelerinde bir artış yaşanacak mı? CNN Türk muhabiri Gülşen Coşkun detaylar anlattı.

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Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama olmadığını ancak beklentilerin mevcut olduğunu söyleyen Gülşen Coşkun şu ifadeleri kullandı:

Bayram yaklaştı, bayram ikramiyeleri de tekrar konuşulmaya başlandı. Bir süredir bu uygulama devam ediyor. Bu nedenle yine bayram öncesi bayram ikramiyeleri hesaplara yatmış olacak. Peki bir artış olacak mı? Henüz resmi bir açıklama yok ancak beklenti var. Bir tarafta enflasyonda artış var, bir tarafta asgari ücrete son 50 yılın en yüksek zammı yapıldı. Bir tarafta da memurlar ile yapılan zam pazarlığından çıkan sonuç var. İşte tüm bunlar olunca 'Emekliye bayram ikramiyelerinde de bir artış olur mu?' sorusu gündeme geldi.

MEVCUTTA İKRAMİYELER

Tüm emekliler eşit oranda bayram ikramiyesi alıyor ama dul ve yetim aylığı alanlara ilişkin olarak hisse oranında bir ödeme yapılıyor. Emekliye bayram ikramiyesi dediğimizde mevcut rakam 1.100 TL. Geçen yıl 100 liralık bir artış olmuştu. Dul aylığı alan ve çalışan eşe bakıldığında 550 liralık bir ödeme yapılıyor. Dul aylığı alan, çalışmayan ve aylık alan çocuğu bulunmayan eşe bakıldığında ise 825 liralık bir ikramiye ödemesi gerçekleşiyor. Yetim aylığı alan kız ve erkek çocuklara bakıldığında ise onlar da 275 liralık bir ikramiye ödemesi yapılıyor.

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Bayram ikramiyelerinde bir artış olması için yasal bir düzenleme gerekiyor. Beklentiler 1500 ile 1750 lira arasında değişiyor. Ancak bunlar sadece senaryolar ve ortaya atılan beklentiler. İkramiyelerin 2 Mayıs'tan önce hesaplara yatması bekleniyor.

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#Bayram İkramiyesi#Emekli#Ramazan Bayramı

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