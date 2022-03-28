Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Altında sert hareket! Uzman isimden yatırımcıya tavsiye

#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın
Altında sert hareket Uzman isimden yatırımcıya tavsiye
Şenay ZEREN

Altının ons fiyatı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş ve doların dünyada güçlenmesiyle değer kaybederken; gram altında, ons altında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ediyor. Peki, altın fiyatlarında düşüş kalıcı mı? Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Murat Özsoy altın fiyatları üzerindeki son gelişmeleri ve yatırımcılara tavsiyelerini hurriyet.com.tr'ye değerlendirdi.

Haberin Devamı

Altının ons fiyatı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükseliş ile haftanın ilk işlem gününde 1925 dolar seviyesine kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,55 seviyesine kadar yükselerek 3 Mayıs 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; dolar endeksi ise gün içerisinde 99,31 seviyesini görerek 100 seviyesine bir adım daha yaklaştı. Bu yükselişlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi etkili oldu. Piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar 200 baz puan faiz artırması fiyatlanıyor. Yeni haftada da Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD mart ayı tarım dışı istihdam raporu altın fiyatlarının seyri açısından da kritik olacak.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Fed’in bu toplantıda bilanço küçültmeye başlamasıyla beraber, 50 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığına piyasalar kesin gözüyle bakıyor. ABD Merkez Bankası, 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yaklaşık 3 yıl aradan sonra faiz artırımına gitmiş; Fed'in faiz artırım takvimini öne çekmesinde ABD enflasyon oranlarının 40 yılın zirvesinde seyretmesi etkili olmuştu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Gelir vergisinde son haftaGelir vergisinde son haftaHaberi görüntüle

Altının ons fiyatı güne 1958 dolar seviyesinden başlarken; gün içerisinde 1925 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın en yüksek 1959 doları görürken; saat 12:41 itibarıyla yüzde 1,46 oranında düşüşle 1929 dolarda hareket ediyor.

Altında sert hareket Uzman isimden yatırımcıya tavsiye

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 934,79 lira seviyesini, en düşük ise 919,26 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1,30 oranında düşüşle 921,54 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1505 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 329195 liradan satılıyor.

Haberin Devamı

Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 933 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 923 lira seviyesinden başlamıştı.

Altında sert hareket Uzman isimden yatırımcıya tavsiye

ALTINDA DÜŞÜŞ KALICI MI?
Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı

Altında sert hareket Uzman isimden yatırımcıya tavsiye

Ons altın yeni haftaya başlarken hem ABD dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin baskısı altında günün ilk saatlerinde 1937 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ile başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2.55 seviyesinin üzerinde daha da güçlenmesi ve ABD dolar endeksinin de 100 seviyesine yaklaşmaya devam etmesi halinde ons altın fiyatı 1926 dolar seviyelerine kadar geri çekilme trendine devam edebilir. Ancak bu ons altının artık düşüşe geçtiği anlamına geldiğini düşünmüyorum.

Haberin Devamı

Bunun önümüzdeki seyre baktığımda geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum. ABD 10 yıllıklarında 10 baz puan seviyesinde bir gerileme ile yeniden yüzde 2.40-2.44 bandına çekilmesini öngörüyorum ve bunun devamında ons altın yeniden 1937 dolar üzerindeki seviyelere doğru tırmanacaktır.

Gözden Kaçmasın

Ülke ekonomisine 24 milyon TL katkı sağlanacakÜlke ekonomisine 24 milyon TL katkı sağlanacakHaberi görüntüle

GRAM ALTIN YATIRIMCISI SABIRLI OLMALI

Gram altın yatırımcısı şu aşamada sabırlı olmalı. Gram altın fiyatı hem ons altın hem de dolar/TL tarafındaki artışlardan beslenerek 1000TL seviyesini bu yıl içerisinde çok da geç kalmadan test edecektir diye tahmin ediyorum. Dolar/TL kuru şu anda 14.84TL seviyesinde geçen haftadan beri yatay seyirde. TL’nin ABD doları karşısında yatay seyir izlediği dönemlerden her çıkışında yukarı yönde sert ivmelenme gösterdiğini gördük. Benzer bir senaryoyu izlememiz yüksek olasılıkta.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

3 Ocaktan beri ilk kez bu seviyede Yeniden yükselişe geçtiler3 Ocak'tan beri ilk kez bu seviyede! Yeniden yükselişe geçtilerHaberi görüntüle

Bu KKM hesaplarından çıkış olacak mı olmayacak mı bunu en iyi göreceğimiz hafta. Eğer KKM hesaplarından çıkışlar olursa bu da dolar talebini artırarak yeniden dolar/TL kurunda sert yukarı yönlü hareketler gündeme getirebilir. Böyle bir durum olması halinde yüzde 4 yüzde 5 gibi artışların sözkonusu olacağını tahmin ediyorum. Bu artışlar da dolar/TL kurunu 15.77TL seviyelerine doğru taşır. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde de yukarıda bahsettiğim gram altın seviyesine doğru hareket hızlı şekilde ivme kaydedebilir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Altın Fiyatları#Ons Altın#Gram Altın

BAKMADAN GEÇME!

O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin
Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla

BAKMADAN GEÇME!

O Putinin itiraf etmediği gizli aşkı mı Gizli First Lady mi Alina Kabaeva hakkında her şey...

O Putin'in itiraf etmediği gizli aşkı mı? Gizli First Lady mi? Alina Kabaeva hakkında her şey...

#Vladimir Putin
Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı

Kızı kaçırılan baba korkuyla fidyeyi ödedi... Kız hiç tahmin etmedikleri bir yerde çıktı!

#Dolandırıcılık
Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler Teslada neler oluyor Elon Muskın tweeti de dosyada...

Her gün cinsel taciz her gün ırkçı hakaretler! Tesla'da neler oluyor? Elon Musk'ın tweet'i de dosyada...

#Tesla