Altında sert hareket! Uzman isimden yatırımcıya tavsiye

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Altının ons fiyatı, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde ve dolar endeksinde yaşanan yükseliş ile haftanın ilk işlem gününde 1925 dolar seviyesine kadar geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yüzde 2,55 seviyesine kadar yükselerek 3 Mayıs 2019 tarihinden beri en yüksek seviyeyi görürken; dolar endeksi ise gün içerisinde 99,31 seviyesini görerek 100 seviyesine bir adım daha yaklaştı. Bu yükselişlerde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) daha hızlı faiz artırımına gidebileceği beklentisi etkili oldu. Piyasalarda Fed'in yıl sonuna kadar 200 baz puan faiz artırması fiyatlanıyor. Yeni haftada da Fed üyelerinin konuşmaları ve ABD mart ayı tarım dışı istihdam raporu altın fiyatlarının seyri açısından da kritik olacak.

Fed’in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 3-4 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Fed’in bu toplantıda bilanço küçültmeye başlamasıyla beraber, 50 baz puanlık faiz artırımına gitme olasılığına piyasalar kesin gözüyle bakıyor. ABD Merkez Bankası, 15-16 Mart tarihinde gerçekleştirdiği toplantısında yaklaşık 3 yıl aradan sonra faiz artırımına gitmiş; Fed'in faiz artırım takvimini öne çekmesinde ABD enflasyon oranlarının 40 yılın zirvesinde seyretmesi etkili olmuştu.

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Altının ons fiyatı güne 1958 dolar seviyesinden başlarken; gün içerisinde 1925 dolar seviyesine kadar geriledi. Ons altın en yüksek 1959 doları görürken; saat 12:41 itibarıyla yüzde 1,46 oranında düşüşle 1929 dolarda hareket ediyor.

GRAM ALTIN DA DÜŞÜŞTE

Altının gram fiyatı, ons altın fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle değer kaybında hareket ederken; gün içerisinde en yüksek 934,79 lira seviyesini, en düşük ise 919,26 lira seviyesini gördü. Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 1,30 oranında düşüşle 921,54 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1505 lira, Cumhuriyet altını da 6 bin 329195 liradan satılıyor.

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Gram altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı 933 lira seviyesinden tamamlarken; yeni haftanın ilk işlem gününe 923 lira seviyesinden başlamıştı.

ALTINDA DÜŞÜŞ KALICI MI?

Murat Özsoy – Biz Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı





Ons altın yeni haftaya başlarken hem ABD dolar endeksinde hem de ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişlerin baskısı altında günün ilk saatlerinde 1937 dolar seviyelerine kadar geri çekilme ile başladı. ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 2.55 seviyesinin üzerinde daha da güçlenmesi ve ABD dolar endeksinin de 100 seviyesine yaklaşmaya devam etmesi halinde ons altın fiyatı 1926 dolar seviyelerine kadar geri çekilme trendine devam edebilir. Ancak bu ons altının artık düşüşe geçtiği anlamına geldiğini düşünmüyorum.

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Bunun önümüzdeki seyre baktığımda geçici bir süreç olduğunu düşünüyorum. ABD 10 yıllıklarında 10 baz puan seviyesinde bir gerileme ile yeniden yüzde 2.40-2.44 bandına çekilmesini öngörüyorum ve bunun devamında ons altın yeniden 1937 dolar üzerindeki seviyelere doğru tırmanacaktır.

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GRAM ALTIN YATIRIMCISI SABIRLI OLMALI

Gram altın yatırımcısı şu aşamada sabırlı olmalı. Gram altın fiyatı hem ons altın hem de dolar/TL tarafındaki artışlardan beslenerek 1000TL seviyesini bu yıl içerisinde çok da geç kalmadan test edecektir diye tahmin ediyorum. Dolar/TL kuru şu anda 14.84TL seviyesinde geçen haftadan beri yatay seyirde. TL’nin ABD doları karşısında yatay seyir izlediği dönemlerden her çıkışında yukarı yönde sert ivmelenme gösterdiğini gördük. Benzer bir senaryoyu izlememiz yüksek olasılıkta.

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Bu KKM hesaplarından çıkış olacak mı olmayacak mı bunu en iyi göreceğimiz hafta. Eğer KKM hesaplarından çıkışlar olursa bu da dolar talebini artırarak yeniden dolar/TL kurunda sert yukarı yönlü hareketler gündeme getirebilir. Böyle bir durum olması halinde yüzde 4 yüzde 5 gibi artışların sözkonusu olacağını tahmin ediyorum. Bu artışlar da dolar/TL kurunu 15.77TL seviyelerine doğru taşır. Bu senaryonun gerçekleşmesi halinde de yukarıda bahsettiğim gram altın seviyesine doğru hareket hızlı şekilde ivme kaydedebilir.