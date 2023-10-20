Bayraktar TB3'ten yeni başarı! Teker kesme testinden geçti

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Dünyada savaş stratejilerini değiştiren yerli ve milli İHA-SİHA'lar her alanda başarılı faaliyetler göstermeye devam ediyor. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB3 ilk teker kesme testini başarıyla tamamladı.
Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemi olarak faaliyete geçecek. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip olacak.
Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor.
Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda ediliyor.
TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ
14 Metre Kanat Açıklığı
8.35 Metre Uzunluk
2.6 Metre Yükseklik
1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
24+ Saat Havada Kalış Süresi
GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER
Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Otomatik İniş ve Kalkış
Gökyüzündeki ilk adım.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) October 20, 2023
Yolu bahtı açık olsun...
✅ #BayraktarTB3 Teker Kesme Testi ✈️⚓️🚀
✅ #BayraktarTB3 Takeoff & Land Test ✈️⚓️🚀 pic.twitter.com/kN1PJp5iMm