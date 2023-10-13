×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bayraktar TB3 pistlerde! Koşu testi tamamlandı

Güncelleme Tarihi:

#Bayraktar TB3#İHA#SİHA
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2023 11:46

Türkiye'nin yerli ve milli hava araçlarından olan Bayraktar TB3 havalanmak için gün sayıyor. Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'ün ilk koşu testini paylaştı.

Haberin Devamı

Dünyada savaş stratejilerini değiştiren yerli ve milli İHA-SİHA'lar her alanda başarılı faaliyetler göstermeye devam ediyor. Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olan Bayraktar TB3 ilk koşu testini tamamladı.

Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyetine sahip silahlı insansız hava aracı sistemi olarak faaliyete geçecek. Keşif-gözetleme ve istihbarat görevlerinin yanı sıra kanatları altında taşıdığı yerli akıllı mühimmatlarla operasyon icra etme kabiliyetine sahip olacak.

Katlanabilen kanat yapısıyla helikopter gemileri ve uçak gemilerinde kullanıma uygun olarak tasarlanan hava aracı kullanıcıya deniz aşırı görevlerde silahlı insansız hava araçlarıyla operasyon icra etme kabiliyeti sunuyor.

Haberin Devamı

Görüş hattı haberleşmenin yanı sıra görüş hattı ötesi haberleşme kabiliyetine de sahip olan Bayraktar TB3, bu sayede çok uzun mesafelerden kumanda ediliyor.

Gözden KaçmasınAnayasa Mahkemesinden geçti Tüm vatandaşları ilgilendiriyor... Vergide önemli kararAnayasa Mahkemesi'nden geçti! Tüm vatandaşları ilgilendiriyor... Vergide önemli kararHaberi Görüntüle

TEMEL UÇUŞ PERFORMANS KRİTERLERİ

14 Metre Kanat Açıklığı
8.35 Metre Uzunluk
2.6 Metre Yükseklik
1450 Kilogram Kalkış Ağırlığı
125 knots-160 knots TAS Seyir Hızı – Maksimum Hız
280 Kilogram Faydalı Yük Kapasitesi
24+ Saat Havada Kalış Süresi

GELİŞMİŞ ÖZELLİKLER

Kısa Pistli Uçak Gemilerinden Kalkış ve İniş Kabiliyeti
Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme
Otomatik İniş ve Kalkış

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bayraktar TB3#İHA#SİHA

BAKMADAN GEÇME!