Baykar'dan uzaktan eğitime destek için 5 bin tablet bilgisayar

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, uzaktan eğitime ulaşma fırsatı olmayan öğrenciler için Baykar olarak 5 bin adet tablet bilgisayar hediye ettiklerini duyurdu. Bayraktar bir kampanya başlatarak TEKNOFEST paydaşlarının da kampanyaya destek vermesini umut ettiğini açıkladı.



Selçuk Bayraktar tablet bilgisayar hediye kampanyasını sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile duyurdu. Bayraktar açıklamasında şöyle konuştu:



"Eylül TEKNOFEST ayı ve bu hafta TEKNOFEST haftası... Bu yıl üçüncüsünü düzenlediğimiz TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde ülkemizin her ilinden yüz bin öğrencimiz yarışıyor. Biliyoruz ki, ülkemizin her köşesinde önümüzdeki yıllarda bu heyecana ortak olacak nice cevherler var. İmkan sunulduğunda, dünyanın en iyisi olacak çocuklarımız, gençlerimiz var. İşte o cevherlerin eğitim hayatlarına katkı verebilmek, uzaktan eğitim olanaklarından yararlanmalarına destek olabilmek için... Teknofest paydaşları olarak, uzaktan eğitim olanağı bulunmayan öğrencilere tablet bilgisayarlar hediye etmeye karar verdik. Biz, Baykar adına 5.000 tablet bilgisayar hediye edeceğiz. İnanıyorum ki paydaşlarımız da bizi yalnız bırakmayacaktır. Hep birlikte el ele vereceğiz, daha çok çocuğumuza, gencimize bilgiye erişimin kapılarını açacağız."



Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktıklarını açıkladı: "Fırsat eşitliğine katkı sunmak hedefiyle yola çıktık. Engeller kaldırıldığında öğrencilerimizin bizi daha güzel bir geleceğe ulaştıracağına inanıyoruz." Kampanya kapsamında hediye edilecek tablet bilgisayarlar Milli Eğitim Bakanlığı ile koordinasyon halinde ihtiyacı olan öğrencilere ulaştırılacak.





Türkiye’mizin dört bir köşesindeki cevherlerimiz için.



BAYKAR olarak 5.000 öğrenciye uzaktan eğitimlerine katkı sunmak için tablet bilgisayar hediye ediyoruz.



Dünyanın en iyi mühendislerinin, sanatçılarının, bilim insanlarının yetişmesi umuduyla..



#MilliTeknolojiHamlesi 🌍🇹🇷 pic.twitter.com/YngxZ6n8Xd — Selçuk Bayraktar (@Selcuk) September 20, 2020