Baykar’dan Kiev’e dron fabrikası

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TÜRK savunma sanayi şirketleri ihracatını her geçen gün artırırken, yurtdışındaki yatırımlarına da hız verdi. 2022’de uluslararası satış sözleşmeleri imzalayarak üretiminin yüzde 99.3’ünü ihraç etmeye başlayan Baykar da bu şirketlerden biri. 2022 ihracatı 1.4 milyar dolar olan şirketin CEO’su Haluk Bayraktar, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen savunma fuarında önemli açıklamalarda bulundu. Fuar kapsamında bir panelde konuşan Bayraktar, Baykar’ın Kiev yakınlarında dron fabrikası kurma çalışmalarına başladığını söyledi.

500 KİŞİLİK İSTİHDAM

Bayraktar’ın verdiği bilgilere göre fabrikada Baykar’ın TB2 veya TB3 model dronları üretilecek. Fabrikada 500 kişiye istihdam sağlayacaklarını belirten Bayraktar, “Baykar olarak TB2 dron için 30 ülkeyle ihracat anlaşması imzaladık. Bu ülkeler arasında Ukrayna, Etiyopya, Libya ve Azerbaycan da yer alıyor. Kiev’deki fabrikamız şu sıralar inşa ediliyor. Burası büyük bir fabrika olacak. İnşaatı bitirmek için yaklaşık 12 aya ihtiyacımız var. Daha sonra fabrikanın makine ve ekipmanları ile organizasyon yapısına geçeceğiz” dedi.

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YILDA 120 DRON ÜRETECEK

Haluk Bayraktar, fabrikanın kapasitesinin yıllık 120 adet civarında olacağını ancak Ukrayna fabrikasında üretimin TB2 mi yoksa TB3 dron modeline mi odaklanacağının henüz netlik kazanmadığını kaydetti.

Ukrayna-Rusya savaşının halen devam etmesiyle ilgili olarak da Bayraktar, şu bilgileri verdi: “Fabrika inşaatımız tamamen ilerliyor. Bölgedeki çalışmalarımızı hiçbir şey durduramayacak.”

YERLİ ÜRETİMİ İKİYE KATLAYACAK

HALUK Bayraktar, Riyad’da üretim hedeflerine de değindi. Bayraktar 2023’te 230 adet TB2 dron ürettiklerini, bu yıl yine aynı sayılarda kalınacağını vurgularken, “2023’te 36 adet Akıncı üretildi. Burada 2024 planımız sayıyı ikiye katlamak” diye konuştu. Bayraktar ayrıca, Kızılelma ve TB3 insansız hava araçlarının yeni model üretimini de hızla artırmayı hedeflediklerinin altını çizdi.

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32 ÜLKEYE İHRACAT

ORTADOĞU başta olmak üzere birçok ülkeyle sözleşme yaparak ihracatını arttıran Baykar, 2003’teki İHA Ar-Ge sürecinin başlangıcından itibaren tüm gelirlerinin yüzde 82’sini ihracattan elde etti. 2021 ve 2022 yıllarında Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre savunma ve havacılık sektörünün ihracat lideri oldu. 2022’de imzalanan sözleşmelerde ihracat oranı yüzde 99.3 şirket, 1.18 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Şirketin 2022 cirosu 1.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Baykar, Bayraktar TB2 SİHA için 31 ülkeyle, Bayraktar AKINCI TİHA için ise şimdiye kadar sekiz ülke ile olmak üzere toplam 32 ülkeyle ihracat anlaşması imzalamış durumda.