MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBasın mensuplarına verilecek faizsiz borç limiti 6 bin liraya yükseldi
GeriEkonomi Basın mensuplarına verilecek faizsiz borç limiti 6 bin liraya yükseldi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29.02.2020 - 09:20,Son Güncelleme:/

Basın mensuplarına verilecek faizsiz borç limiti 6 bin liraya yükseldi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Basın mensuplarına verilecek faizsiz borç limiti 6 bin liraya yükseldi
Abone Olgoogle-news

Basın mensuplarının Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvurarak aldığı borç para limitleri yükseldi.

Basın çalışanlarına yönelik verilen borç para ve yardımların limitlerinde artışa gidildi. Bundan sonra faizsiz olarak 6 bin lira borç Basın İlan Kurumu tarafından verilecek. 12 ya da 24 ay vade faizsiz olarak geri ödemeler maaşlardan kesilerek Basın İlan Kurumu'na aktarılıyor.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü önemli değişikliğe gitti. Gazetecilere yönelik olarak verilen faizsiz borç tutarını 4 bin 800 liradan 6 bin liraya yükseltti. Bununla birlikte evlenen ve çocuğu olanlar için limit 9 bin 600 liraya yükseltildi.

MUHTAÇLIK YARDIMI

Basın mensuplarına verilecek olan muhtaçlık yardımı ise 4 bin lira oldu ve yılda bir defa kullanılabilecek.

Yardım talep edenlerden çalışamaz olduğunu, basında çalıştığını gösteren bir belge, resmi kurumlardan alınan rapor, aylık net gelirinin asgari ücretin ¾’ünün altında olduğunu gösteren belge ile başvurması gerekiyor.

Karar Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle