Basın mensuplarına verilecek faizsiz borç limiti 6 bin liraya yükseldi

Basın çalışanlarına yönelik verilen borç para ve yardımların limitlerinde artışa gidildi. Bundan sonra faizsiz olarak 6 bin lira borç Basın İlan Kurumu tarafından verilecek. 12 ya da 24 ay vade faizsiz olarak geri ödemeler maaşlardan kesilerek Basın İlan Kurumu'na aktarılıyor.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü önemli değişikliğe gitti. Gazetecilere yönelik olarak verilen faizsiz borç tutarını 4 bin 800 liradan 6 bin liraya yükseltti. Bununla birlikte evlenen ve çocuğu olanlar için limit 9 bin 600 liraya yükseltildi.

MUHTAÇLIK YARDIMI

Basın mensuplarına verilecek olan muhtaçlık yardımı ise 4 bin lira oldu ve yılda bir defa kullanılabilecek.

Yardım talep edenlerden çalışamaz olduğunu, basında çalıştığını gösteren bir belge, resmi kurumlardan alınan rapor, aylık net gelirinin asgari ücretin ¾’ünün altında olduğunu gösteren belge ile başvurması gerekiyor.

Karar Mart ayı itibarıyla yürürlüğe girecek.