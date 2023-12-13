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Basın Kartı Komisyonu toplandı

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#Basın Kartı Komisyonu#İletişim Başkanlığı#Basın Kartı
Basın Kartı Komisyonu toplandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2023 21:33

Gazetecilerin basın kartı başvurularını onaylayan Basın Kartı Komisyonu, yılın son toplantısını gerçekleştirdi ve başvurusu geçerli olanlara basın kartı verilmesi kararlaştırıldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Basın Kartı Komisyonu’nun 2023 yılı üçüncü ve son toplantısı gerçekleştirildi.

Basın kartı almak için başvuru yapan ve uygun koşulları taşıyan gazetecilerin basın kartları onaylandı.

Bundan sonraki süreçte e-Devlet üzerinden komisyon sonucu takip edilerek kartların basım aşaması beklenecek ve sonrasında kartlar basın mensuplarına dağıtılacak.

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#Basın Kartı Komisyonu#İletişim Başkanlığı#Basın Kartı

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