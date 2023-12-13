Basın Kartı Komisyonu toplandı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde Basın Kartı Komisyonu’nun 2023 yılı üçüncü ve son toplantısı gerçekleştirildi.
Basın kartı almak için başvuru yapan ve uygun koşulları taşıyan gazetecilerin basın kartları onaylandı.
Bundan sonraki süreçte e-Devlet üzerinden komisyon sonucu takip edilerek kartların basım aşaması beklenecek ve sonrasında kartlar basın mensuplarına dağıtılacak.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığımızın ev sahipliğinde Basın Kartı Komisyonu’nun 2023 yılı üçüncü ve son toplantısı gerçekleştirildi. pic.twitter.com/Dj1yHWVd5z— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) December 13, 2023