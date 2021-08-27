Baran Çelik: Dönüşümün parçası olmalıyız

Türkiye otomotiv sektörünün, ihracatta 15 yıldır üst üste lider durumunda olduğunu belirten Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, ülke ihracatının da yaklaşık beşte birini tek başına gerçekleştirdiğini ifade etti. Net ihracat geliri ve doğrudan 300 bin kişiye istihdam yaratan yapısıyla otomotivin, Türkiye’nin ekonomisine en güçlü katkıyı yapan sektörlerden biri olduğunu belirten Baran Çelik, “Türkiye, bu gücüyle otomotivde dünyanın ve Avrupa’nın en önemli üretim merkezlerinden biri durumunda. Böylesine güçlü bir liderlik, Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyüme rayına oturması ve refah ve gelir düzeyinin artırılmasına katkı sunmak bakımından Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’ne (OİB) büyük sorumluluk yüklüyor” dedi.



TASARIM YARIŞMASI



OİB olarak Türkiye’nin sadece bir üretim üssü değil aynı zamanda Ar-Ge, inovasyon ve tasarım merkezi olması vizyonuyla çalıştıklarını vurgulayan Çelik, “Katma değerli ürün ve teknolojilerin geliştirilerek ihracatın artmasına katkı sunmayı amaçlıyoruz. OİB olarak tüm faaliyetlerimizi işte bu bilinç ve anlayışla sürdürüyoruz. OİB MTAL, Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması ve Ar-Ge Mühendisleri Yetiştirme Programı gibi öncü adımlarımız, işte bu vizyonumuzu yansıtan ve ekonomik ve sosyal çıktıları ile geleceğe umutla bakmamızı sağlayan en önemli çalışmalarımız arasında yer alıyor. OİB olarak en önemli projelerimizden olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde 2012 yılından bu yana imza attığımız ve endüstriden yerli-yabancı çok sayıda profesyoneli, girişimciyi ve öğrenciyi bir araya getirdiğimiz belki de sektörün en önemli start up etkinliği” diye konuştu.

Son yıllarda büyük bir değişim ve dönüşüm içinde olan otomotivde, artık elektrikli ve otonom araçların, mobilite ve sıfır karbon salınımı gibi hedeflerin, gündemin yeni sahibi olarak öne çıktığının altını çizen Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü: “Diğer yandan dünyada artık ülkelerin start up ekosistemlerinin gelişmişliği ile yarıştığına tanık oluyoruz. Avrupa Birliği’nin ‘Yeşil Mutabakat’ süreci ile de artık küresel rekabette otomotiv sanayinin daha yeşil, döngüsel ve dijital olması bir gereklilik halini aldı. Dolayısıyla pek çok sektörde olduğu gibi otomotivde yeni oluşan gelir modelleri içinde Türkiye otomotiv sektörü olarak pasta payımızı arttırmamız gerekiyor, yaşanan dönüşüme yanıt vermemiz ve dönüşümün bir parçası olmamız gerekiyor. İşte tam da bu noktada Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması büyük önem taşıyor. OİB olarak otomotivde start up’ları harekete geçirmek ve başarılı kılmak için yarışmamız başta olmak üzere tüm çalışmalarımızla her türlü imkânı sağlamaya gayret ediyoruz.”



200 PROJEYE DESTEK OLUNDU

· OİB, 2021 yılından bugüne 4 binden fazla projeyi değerlendirdi.

· Toplam 200 projeye destek oldu.

· Toplam 107 projeyi ödüllendirdi.

· İTÜ Çekirdek’ten kuluçka desteği alan proje sahiplerinin yüzde 47.5’i şirketleşti.

· Bu şirketler toplamda 584 kişiye istihdam sağladı.

· Bu girişimlerin ciroları 104 milyon TL’ye ulaştı.

· Bu girişimlerin aldığı toplam yatırım tutarı ise 62 milyon lira oldu.

‘ÖĞRENCİLERİN İLK TERCİHİ ’

OİB olarak yine otomotiv sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirmek amacıyla kurdukları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin (OİB MTAL), verdiği mesleki ve akademik eğitim, sağladığı imkânlar ve fiziki şartlarıyla Bursa’nın ve Türkiye’nin gözbebeği olduğunu dile getiren Baran Çelik, “Gerek öğrenciler gerekse ailelerin ilk tercihlerinden olmaya başladı. OİB MTAL, sınavla öğrenci alan Meslek Liseleri arasında Bursa’da birinci, Türkiye’de de Motorlu AraçlarTeknolojisi alanında birinci, Endüstriyel Otomasyon, Makine Teknolojisi ve Metal Teknolojisi alanlarında da ikinci durumda. Milli Eğitim Bakanlığınca Ar-Ge Merkezi okul statüsü verilen OİB MTAL, yerli ve milli altyapıyla mesleki eğitim, üretim, tasarım ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesini de amaçlıyor. Yine Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nca (TOGG) Bursa’nın Gemlik ilçesinde yapımı süren fabrikada ihtiyaç duyulacak teknik elemanların yetiştirilmesi için OİB MTAL bünyesinde Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı’nda ilk kez “Elektrikli Araçlar Dalı”nı da açtık. OİB MTAL’de, Anadolu Teknik Programı ve Anadolu Meslek Programı olmak üzere iki türde; Bilişim Teknolojileri, Elektrik Elektronik Teknolojisi, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri, Makine Teknolojisi, Metal Teknolojisi ve Motorlu Araçlar Teknolojisi olmak üzere 6 programda eğitimler veriliyor” diye konuştu.

TOPLAM ÖDÜL 500 BİN TL

OİB’in OGTY’de özellikle son altı yıldır İTÜ Çekirdek ile yaptığı iş birliğinin de alınan sonuçlarda çok kıymetli bir yere sahip olduğunu kaydeden Baran Çelik, “İTÜ Çekirdek Kuluçka Merkezi ile olan iş birliğimizle proje sahiplerini takip etmek kolaylaştı, onlara mentorluk hizmeti de veriyoruz. Yarışmamıza, mobilite teknolojilerini geliştirecek her projeyi, aynı zamanda Ar-Ge Merkezleri, tedarik sanayi, melek yatırımcılar gibi ekosistemin diğer tüm paydaşlarını da davet ediyoruz. Bu yıl yarışmanın 10. su 18 Ekim tarihinde online olarak gerçekleştirilecek. Geleceğin otomotiv trendleri ve mobilite teknolojilerini belirleyecek yarışma için 3 Eylül 2021 tarihine kadar başvuru yapabiliyor. Bu yıl teması ‘Hareketlilik Ekosisteminde Çözümler’ olan Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasında, sektörde fark yaratacak yenilikçi projelere toplamda 500 bin TL ödül vereceğiz. Nakdi ödüllere ek olarak, projelerin hayat bulması ve yeni girişimciler yetişmesi için OİB’in İTÜ ARI Teknokent ile yaptığı iş birliği kapsamında, dereceye giren projelerin İTÜ Çekirdek Erken Aşama Kuluçka Merkezinde geliştirilmesine destek olunacak. Ayrıca proje sahipleri, sanayileşme yolunda danışmanlıktan prototipe, laboratuvardan sanayi ile buluşmaya kadar birçok fırsattan yararlandıracak, ek olarak İTÜ BigBang sahnesinde yarışmaya hak kazanacak. OİB sayesinde girişimciler, aynı zamanda otomotiv sanayinin deneyiminden ve geniş ağından faydalanma ayrıcalığı da elde edecek. Yine yarışmada dereceye girerek ödül almaya hak kazanacak beş finalistin bu yılki ödülleri arasında Adres Patent iş birliğinde Patent Tescili de yer alıyor. Yarışmayı kazanan beş proje sahibinden başvuruda bulunanlara Ticaret Bakanlığı’nın uygun bulması halinde Yurtdışı Eğitim Bursu verilmeye devam edecek” ifadelerini kullandı.

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