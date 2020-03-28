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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 28.03.2020 - 08:51,Son Güncelleme:/

Bankalara getirilen katı kurallar ertelendi

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Bankalara getirilen katı kurallar ertelendi
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Koronavirüs nedeniyle finansal kuruluşlara getirilen katı sermaye düzenlemeleri 2023 yılına kadar ertelendi.

Basel Bankacılık Denetleme Komitesinin (BIS) Merkez Bankası Yöneticileri ve Denetim Başkanları Grubu (GHOS), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle finansal kuruluşlara daha katı sermaye gereksinimleri getiren yeni düzenlemelerinin uygulanma tarihini 2023'e erteledi.

Basel Bankacılık Denetleme Komitesinden yapılan açıklamada, GHOS'nin bankalar ve denetleyicilerin Kovid-19 salgınının etkisinden kaynaklanan acil finansal istikrar önceliklerine yanıt vermeleri amacıyla ilave operasyon kapasitesinin sağlanması için bir dizi önlemi onayladığını bildirildi.

Bu kapsamda, finansal kuruluşlara daha katı sermaye gereksinimleri getiren yeni kuralların uygulanma tarihinin 2023'e ertelendiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GHOS ve Fransa Merkez Bankası Başkanı François Villeroy de Galhau, bankalar ve denetleyicilerin Kovid-19 salgının etkilerine yanıt vermek için tüm kaynaklarını kullanabilmesinin öneminin altını çizdi.

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