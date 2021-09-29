Bankacılık sektörünün aktifleri 6,8 trilyon lira oldu

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Tam kapanma mı geliyor Canlı yayında açıkladıTam kapanma mı geliyor? Canlı yayında açıkladı#Tam Kapanma
Hollandalılar haddini aştı Ajax, Beşiktaşa acıdı...Hollandalılar haddini aştı! 'Ajax, Beşiktaş'a acıdı...'#Beşiktaş
İsviçreden gelen haber umut olduİsviçre'den gelen haber umut oldu!#Bitcoin Fiyatları
Erdoğan ve Putin’den gülümseten diyalog ‘Antikor seviyeniz ne’Erdoğan ve Putin’den gülümseten diyalog! ‘Antikor seviyeniz ne?’#Cumhurbaşkanı Erdoğan
En yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileriEn yetkili kurum açıkladı... İşte korona aşısının yan etkileri#Koronavirüs
Konyadan sonra bir ilde daha görüldü İlk defa olduKonya'dan sonra bir ilde daha görüldü! 'İlk defa oldu'#Karaman
Cinsel istismar davasında Mahkeme Başkanının soruları tepki çektiCinsel istismar davasında Mahkeme Başkanı'nın soruları tepki çekti#Mardin
Aşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyorAşı karşıtlarına şok haber... Hepsi yasaklanıyor!#Koronavirüs
Büşranın akılalmaz ölümü Karar sonrası aile sinir krizi geçirdiBüşra'nın akılalmaz ölümü! Karar sonrası aile sinir krizi geçirdi#Hanife Büşra Konyar
Salgını kontrol altına aldık diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı'Salgını kontrol altına aldık' diyerek duyurdular... Tüm Kovid-19 önlemleri kaldırıldı! #Koronavirüs
Türkiyedeki Fransız şirketlerden flaş karar Fransız Bakan duyurdu...Türkiye'deki Fransız şirketlerden flaş karar! Fransız Bakan duyurdu...#Fransa
Yıllar sonra ilk kez açıkladı Üç ay aşk yaşadıkYıllar sonra ilk kez açıkladı! 'Üç ay aşk yaşadık'#Mehmet Ali Erbil
O giydiği sadece elbise değilmiş: Altın ışıltılı güç gösterisiO giydiği sadece elbise değilmiş: "Altın ışıltılı" güç gösterisi#JAMES BOND
Seçil Gürden itiraf: Serdarın eski eşi Chloe üzülmesin diye...Seçil Gür'den itiraf: Serdar'ın eski eşi Chloe üzülmesin diye...#Serdar Ortaç
Kuraklık artınca dünya çareyi Osmanlıda bulduKuraklık artınca dünya çareyi Osmanlı'da buldu#İklim Krizi
HABERLEREkonomi Haberleri

Bankacılık sektörünün aktifleri 6,8 trilyon lira oldu

#BDDK#Bankacılık Sektörü#Türk Bankacılık Sektörü
Bankacılık sektörünün aktifleri 6,8 trilyon lira oldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörünün toplam aktif büyüklüğü ağustos itibarıyla 2020 sonuna kıyasla yüzde 11,4 artarak 6 trilyon 799,9 milyar liraya yükseldi.

Haberin Devamı

BDDK tarafından, ağustos ayına ilişkin "Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri" raporu yayımlandı. Buna göre, ağustosta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 6 trilyon 799 milyar 921 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2020 sonuna göre 693 milyar 480 milyon lira artış kaydetti.

Bu dönemde sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler 3 trilyon 910 milyar 20 milyon lira, menkul değerler 1 trilyon 152 milyar 241 milyon lira oldu. Geçen yılın sonuna göre sektörün toplam aktifi yüzde 11,4, krediler toplamı yüzde 9,3 ve menkul değerler toplamı ise yüzde 12,7 yükseldi. Mayısta kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 3,67 olarak kayıtlara geçti.

SEKTÖRÜN NET KARI 48 MİLYAR 457 MİLYON LİRA OLDU
Bankaların kaynakları içinde, en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, ağustosta, 2020 sonuna göre yüzde 13,2 artarak 3 trilyon 911 milyar 751 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 8 artışla 647 milyar 845 milyon liraya çıktı. Sektörün ağustos sonu itibarıyla dönem net karı 48 milyar 457 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,26 seviyesinde gerçekleşti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#BDDK#Bankacılık Sektörü#Türk Bankacılık Sektörü