Bankacılık işlemleri dijitale kaydı

Bankaların son 2 haftada dijital kanalların kullanılmasına yönelik yoğun iletişimleri verilere de yansıdı. AA muhabirinin bankalardan aldığı bilgiye göre, dijital kanallardan yapılan işlemlerin payı son 2 haftada yaklaşık 20 puan artış gösterdi.

TEMAZSIZ PARA ÇEKİLİYOR

Akbank’tan yapılan açıklamada toplam işlemlerin yüzde 95’inin şube dışı kanallardan gerçekleştirildiği belirtildi ve şu bilgilere yer verildi: “Müşterilerimiz Akbank Mobil kullanarak Akbank ATM’lerinden QR kod ile 5 bin liraya kadar temassız para çekebiliyor, faturalarını evden çıkmadan ödeyebiliyorlar. Temassız ödeme özelliğine sahip Akbank kartları ile 250 liraya kadar şifresiz alışveriş yapabiliyor, yine Akbank Mobil ile telefonlarını POS cihazına yaklaştırarak ödemelerini gerçekleştirebiliyorlar.”

YÜZDE 15 ARTIŞ

DenizBank’tan yapılan açıklamada MobilDeniz kullanıcı sayısında ve bu kanallardan yapılan işlemlerde geçen aya göre yüzde 15 artış olduğu belirtildi ve şu ifadelere yer verildi: “DenizBank mobil cüzdan uygulaması fastPay, içinde bulunduğumuz koşullarda hijyen açısından büyük önem taşıyan temassız ödeme deneyimini müşterilerimizin hizmetine sunarken, MobilDeniz üzerinden ATM’ye temas etmeden QR kod ile para çekme olanağı sağlıyor.”

8.4 MİLYON DİJİTAL MÜŞTERİ

Garanti BBVA’dan yapılan açıklamada toplam 8.4 milyon dijital bankacılık müşterisi olduğu bildirildi. Müşterilerin, temel finansal işlemlerini ağırlıklı olarak dijital kanallardan gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: “Mobil uygulamamızdaki ‘Şubeye Gitmeden Yap’ adımına ziyaret günlük 1.500-1.700 bandından 200 bin seviyelerine ulaştı. Özellikle nakit ihtiyacı olan müşterilerimiz için QR ile para çekme/yatırma iletişimimizi artırdık, bunun neticesinde toplam para çekme işlemleri içinde QR’ın payı yüzde 20’ye yaklaştı.”

MOBİL BANKACILIĞA İLGİ

İş Bankası’ndan yapılan açıklamada, dijital kullanıcı sayısının 8.4 milyona ulaştığı bildirildi. Bankanın, salgın nedeniyle tedbirlerin yoğunlaştırıldığı geçen hafta boyunca dijital kanallar olan İşCep, internet şube ve Maximum Mobil’den her gün ortalama 2.2 milyon müşteriye hizmet verdiği aktarılan açıklamada, “Bu müşterilerimiz dijital kanallarımıza günlük ortalama 5.6 milyon kez giriş yaptılar. İki hafta önce yüzde 68 olan mobil bankacılık uygulamamız İşCep’in kanal payı aynı dönemde (23-27 Mart) yüzde 78’e kadar yükseldi. İnternet şube ve Maximum Mobil’le birlikte bu oran yüzde 88’e ulaştı. Şubelerden yapılan işlemlerin toplam bankacılık işlemlerindeki payı ise 23-27 Mart haftasında yüzde 5’e kadar geriledi” ifadelerine yer verildi.