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Ekonomi
Haber Giriş: 12.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Bal rekoltesi düştü

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Bal rekoltesi düştü

Türkiye'nin önemli bal üretim merkezlerinden biri olan ve 2018 yılında coğrafi işaret alan Kars balını kuraklığın, yurtta üretilen çam balının ise ülkenin dört bir yanında başlayan yangınların vurduğu bildirildi.

Ülke genelinde yaşanan kuraklık ve yangınlar, arıcıları olumsuz etkiledi. Yaklaşık 3 yıldır azalan bal rekoltesi, bu yıl da yüzde 10 düştü. 200 kovandan yaklaşık 300 kilo bal alan arıcılar, her yıl yaşanan kayıplar nedeniyle ülkede bal üretiminin ciddi oranda azaldığını kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi, Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu ve Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, 6 ay Kars’ta 6 ay Giresun’da arıcılık yapan üretici Hüseyin Kaplan’ı ziyaret ederek, çevrede incelemelerde bulundu. Başkan Ertaş, “Kuraklık bölgeyi ve ilimizi etkiledi. Özellikle en hassas nokta olan arıcılık çok etkilendi, son 2-3 yıldır küresel ısınmadan dolayı arıcılıkta bal, kışın da arı kaybı oluyor. Bu yıl tabi arıcılarımız çetin geçen kış koşulları akabinde gelen kuraklık, samyeli dediğimiz güneyli rüzgarlarla birlikte arazilerde kuruma yaşandı. Bu olaylar nedeniyle arıcılarımız 2021 yılında büyük sıkıntı yaşıyor” diye konuştu.

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