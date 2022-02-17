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Bal ormanlarından ekonomiye 300 milyon TL katkı

#Orman Genel Müdürlüğü#Bal Ormanı#OGM
Bal ormanlarından ekonomiye 300 milyon TL katkı

Orman Genel Müdürlüğünce (OGM) bu yıl kurulacak 60 yeni bal ormanı ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 300 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor.

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Arıcılığının desteklenmesi, organik bal ve arı ürünleri üretiminin yaygınlaştırılması ve gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla 2010 yılında Bal Ormanı fikrini hayata geçiren Orman Genel Müdürlüğü (OGM), bugüne kadar 87 bin 987 hektar ormanlık alanda 673 adet bal ormanı kurdu. Bu yıl kurulacak 60 yeni bal ormanı ile ülke ekonomisine yıllık yaklaşık 300 milyon TL katkı sağlanması hedefleniyor. 

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YAKLAŞIK 150 BİN HANE ARICILIKLA EK GELİR SAĞLIYOR

Biyolojik çeşitliliğin korunmasında hayati öneme sahip arılar için OGM olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, "2002 yılında 4,1 milyon olan kovan sayısı ve 74 bin 500 ton olan bal üretimi 2021 yılında 8,1 milyon kovan âdetine ve 104 bin ton bal üretimine ulaştı. 2022 yılında 60 adet daha tesis ederek toplam 733 bal ormanı ile ülke ekonomisine yıllık 293 milyon TL katkı sağlamayı hedefliyoruz. Yaklaşık 150 bin hane arıcılıkla ek gelir sağlıyor. Türkiye'de ticarete konu olan bal üretimi yıllık ortalama 110 bin ton civarında. Bunun 80 bin tonu çiçek balı, 30 bin tonu ise basralı kızılçam ormanlarından üretilen çam balından oluşuyor. Türkiye’de bal üretiminin yaklaşık yüzde 25’i çam balı şeklinde doğrudan ormanlardan elde ediliyor. Kestane, ıhlamur, akasya, orman gülü, ahlat gibi orman ağaçları ve orman sayılan alanlardaki otsu bitkiler ve çiçekler de dikkate alındığında toplam bal üretiminin yüzde 85i ormanlar ve orman sayılan yerlerden elde edilmektedir" dedi.

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EN FAZLA BAL ORMANI 34 İLE MERSİNDE

Bugün Türkiye genelinde 673 bal ormanı yer alıyor. Bunların arasında 34 bal ormanı ile Mersin ili başı çekerken, onu sırasıyla 23 bal ormanı ile Antalya, 22 bal ormanı ile de İzmir ve Kütahya izliyor.

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#Orman Genel Müdürlüğü#Bal Ormanı#OGM

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