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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 30.01.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Bakanlık'tan sinema salonları için adım

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Bakanlık'tan sinema salonları için adım
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 74 ildeki 159 sinema salonuna 15,9 milyon lira destek sağlayacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle kapılarını kapatmak zorunda kalan sinema salon işletmecilerine, “Yerli Film Gösterim Desteği” kapsamında 15,9 milyon liralık destek aktaracak.

Sinema sektörünün yoluna daha güçlü bir şekilde devam edebilmesi amacıyla Bakanlık tarafından sağlanacak destekten başvuru yapılan tüm illerdeki sinema salonu işletmecileri faydalanacak.

Destek alan sinema salonlarının listesi Bakanlık Sinema Genel Müdürlüğünün https://sinema.ktb.gov.tr/TR-281515/2021-1-sayili-sinema-destekleme-kurulu-karari-aciklandi.html internet adresinde yayımlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının girişimleriyle 23 Aralık'ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile sinema biletleri üzerinden alınan “Eğlence Vergisi” oranı 1 Haziran 2021’e kadar sıfıra indirilmişti.

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