Bakanlık yıllarını kaleme aldı! Berat Albayrak'ın kitabı raflarda

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Eski Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Berat Albayrak Burası Çok Önemli!-Enerjiden Ekonomiye Tam Bağımsız Türkiye ismiyle kaleme aldığı kitap okuyucuyla buluştu. Albayrak, Turkuvaz Kitap'tan çıkan 288 sayfalık kitabında, hem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı beş yıllık süre zarfında daha önce kamuoyuna yansımayan çok sayıda anekdotu okuyucuyla paylaşıyor.

"DÜNYANIN EN GELİŞMİŞ ÜLKELERİNDEN BİRİ OLMA SÜRECİMİZ BAŞLAYACAK"

"Şunu çok net bir biçimde ifade edebilirim ki biz köprüyü geçtik. Evet! Türkiye Cumhuriyeti olarak biz artık köprüyü geçtik. Çok da uzun bir süre kalmadı; 2030 yılını dahi bulmadan ekonomik ve refah düzeyi olarak ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz. Kişi başı gelir, cari denge, istihdam ve üretim anlamında dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olma sürecimiz başlayacak." şeklinde başlayan kitabın tanıtım bülteninde, "Tarihten aldığı büyük mirasla... Üç kıtanın kesişim noktasındaki jeopolitik ve jeostratejik konumuyla... Özellikle son 20 yıldır konsolide ettiği bölgesel ve küresel tecrübeyle... Sahip olduğu güçlü liderlikle... Ulaşımdan savunma sanayiine, ekonomiden enerjiye inşa ettiği sağlam altyapı ve kapasitesiyle... Türkiye bu tasavvuru ortaya koyabilmeye namzet en önemli ülkelerden biri olacaktır." ifadelerine yer veriliyor.

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Kitabı kaleme alma amacının, hiçbir saldırıya, iddiaya ve iftiraya cevap vermek olmadığını vurgulayan Albayrak bu kitabı "Siyasi bir polemiğe, tartışmaya kapı aralamak için değil; yüklendiğimiz yükün, talip olduğumuz idealin, verdiğimiz mücadelenin, hayata geçirdiklerimizin ne olduğunu merak edenlerle paylaşmak, bu dönüşümün ve yeni dönemin takipçisi olacak gençlerimize yapılanları birinci elden anlatmak için..." kaleme aldığını ifade ediyor.

"TÜRKİYE 2030 YILINDAN ÖNCE GAZ İHRAÇ EDEN ÜLKELERİN ARASINA GİRECEK"

Albayrak, kitapta Türkiye'nin siyasi ve ekonomik bağımsızlığını sağlayabilmek için siyasi kariyeri boyunca attığı adımların şifrelerini sunuyor. Ayrıca bakanlığı boyunca ektiği tohumların bir kısmının hayata geçtiğini, bir kısmının da yeni hayata geçmeye başladığını aktaran Albayrak, bir kısmının da yakın gelecekte uygun koşulların oluşması ile devreye gireceğini belirtiyor.

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Ekonomik bağımsızlık için şart olan cari açık probleminin artık Türkiye için kesinlikle çözüldüğüne şahit olunacağını söyleyen Albayrak, bunun için güçlü altyapısıyla turizmin özellikle pandemiden sonra daha da pozitif şekilde ayrışarak ülkemizin 50 milyar dolar üzerinde yıllık gelire ulaşabileceğini aktarıyor. Cari dengede en büyük yükü yıllık ortalama 50 milyar dolar ithalat rakamıyla enerjinin oluşturduğunu söyleyen Albayrak, "Bırakın ithalatın ikamesini, Türkiye 2030 yılından önce gaz ihraç eden ülkelerin arasına girecek" diyor.

165 MİLYAR LİRANIN ÜZERİNDE KÂR

Albayrak Merkez Bankası'nın rezervleri ile alakalı olarak AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılı sonundaki rezerv seviyesinin 28.1 milyar dolar olduğunu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmeden hemen önce Haziran 2018'deki seviyenin ise 98.4 milyar dolara çıktığını anlatıyor. Görevi bıraktığı Kasım 2020 tarihinde ise 85.2 milyar dolar olduğunu belirtiyor. Yaşanan kur saldırılarına rağmen rezervlerin 2019 yılı sonunda 105.7 milyar dolara yükseldiğini ancak pandemi döneminde bir miktar gerileyerek 2020 sonunda 93.6 milyar dolar olduğunu ifade ediyor. Pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte 2021 sonunda rezervlerin 111 milyar dolar seviyesine ulaştığını vurgulayan Albayrak, "Özetle, yakın geçmişte yaşadığımız onca sınamayı, pandemi ve küresel krizleri başarıyla geçerek resmi rezervlerimizi korumayı başarmışız. Cari dengedeki iyileşmenin de etkisiyle çok yakın bir gelecekte tarihteki en yüksek seviyelere çıkacağını düşünüyorum" ifadelerini kullanıyor. Merkez Bankası'nın 2018-2021 yılları arasındaki başarılı yönetimin sonucu olarak tarihinde hiç görülmemiş düzeyde toplam 165 milyar liranın üzerinde kâr ettiğini paylaşıyor.

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CARİ AÇIKLA MÜCADELE ETTİK

"Cari açık ekonomik ve siyasi bağımsızlığın önündeki en büyük engeldir" diyen Albayrak, kamu görevinin ilk gününden son günlerine kadar temel hedeflerinden birinin cari açıkla mücadele etmek olduğunu paylaşıyor. "Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmayan ülkelerin ekonomide tam bağımsızlıktan bahsetmesi mümkün değildir" diyen Albayrak, sadece enerji ve maden sahasındaki ithalatımızın düzenli ve sürdürülebilir olarak azaltıldığı takdirde ülkenin kronik cari açık sorununun kalıcı olarak ortadan kaldırılabileceğini ifade ediyor.

Akdeniz bölgesinde malum ülkelerin, kendi deniz alanlarımızdaki bölgelerin parsel parsel yabancı şirketlere ihaleye vermesi üzerine acil toplantılar yaptıklarını anlatan Albayrak, 2016 yılı başında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yetkililerinin de katılımıyla bir toplantı gerçekleştirdiklerini aktarıyor. Toplantıda, Doğu Akdeniz'de daha aktif olunması gerektiğini, yoksa kıyılarımızdan Akdeniz'e olta dahi atılamayacak noktaya gelinebileceğini ifade eden Albayrak, toplantıdaki katılımcılardan bazılarının Türkiye'nin bunu yapacak kapasitesinin, altyapısının, gemilerinin, gemi alacak parasının olmadığını dile getirdiklerini belirtiyor.

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Ayrıca, "Bu yönde agresif bir politika uygularsak ABD ve AB'nin ne diyeceğini kestiremeyiz" şeklinde şiddetli itirazlarla karşı karşıya kaldıklarını anlatan Albayrak, kim ne derse desin Mavi Vatan'dan asla vazgeçmeyeceklerini, geri adım atmayacaklarını toplantıya katılan isimlerle paylaşıyor. Bu toplantıdan kısa bir süre sonra söz konusu toplantıda şiddetli itirazlarda bulunan isimlerin 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren FETÖ üyesi olduklarının ortaya çıktığını ifade ediyor.