Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: ALO 170 hattımıza 100.6 milyon çağrı aldık

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iletişim merkezi “Alo 170”e geçen yıl toplam 14,8 Milyon, kurulduğu günden bugüne kadar son 10 yılda 100 milyonun üzerinde çağrı geldiğini duyurdu.

ALO 170’E SADECE 2 AYDA 2 MİLYONUN ÜZERİNDE ÇAĞRI GELDİ

2020 yılı başından bugüne kadar ALO 170’e 2 milyonun üzerinde çağrı geldiğini de bildiren Zehra Zümrüt Selçuk, “Alo 170 iletişim merkezimiz, bakanlığımızın yanı sıra bağlı kurum ve kuruluşlarımızdan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, Türkiye İş Kurumu ve Mesleki Yeterlilik Kurumu olmak üzere 190 farklı konu başlığında yurtiçi ve yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza 7 gün 24 saat esasına dayalı kesintisiz hizmet sunmaktadır. Kamu hizmetindeki dijitalleşme sayesinde, bürokrasiyi azaltarak hızlı, etkin, maliyetsiz ve aracısız bir hizmet alma mekanizması oluşturduk.” dedi.

ALO 170 ÇALIŞANLARI 355 BİN SAATİN ÜZERİNDE EĞİTİM ALDI

Alo 170 çalışanlarının, çalışma hayatına dair güncellenen konu ve mevzuatlar hakkında belirli periyodlarla eğitim aldığını belirten Bakan Selçuk, “Hizmet kalitemizi en iyi hale getirmek için Alo 170 çalışanlarına bugüne kadar 355 bin saatin üzerinde eğitim verildi.” ifadelerini kullandı.

GELEN ÇAĞRILARIN YÜZDE 92’Sİ ANINDA ÇÖZÜLÜYOR

İletişim Merkezine gelen çağrıların yüzde 92’sinin görüşme sırasında anında çözüldüğünün altını çizen Bakan Selçuk, daha detaylı araştırılması ve incelenmesi gereken konuların ise birimlere yönlendirilerek 2 iş günü içinde sonuçlandırıldığını kaydetti.

Çağrı merkezine geçen yıl gelen çağrıların yüzde 92’si ilk kontakta çözüme kavuşturuldu. ALO 170 hattına yönelik vatandaş memnuniyeti yüzde 93 olarak gerçekleşti.

ALO 170, 10 İLDE 1567 ÇALIŞANLA HİZMET VERİYOR

Çağrı merkezinde, Ankara, Bayburt, Elazığ, Karaman, Kütahya, Muş, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak olmak üzere 10 ilde bin 567 personel hizmet veriyor.

9 MİLYON 200 BİN DAKİKANIN ÜZERİNDE MEMNUNİYET ODAKLI DIŞ ARAMA YAPILDI

İletişim Merkezine vatandaşların bağlanma süresi ortalama 3 saniye iken, yoğun mesai günlerinde hatta bekleme süresi ise maksimum 180 saniye olarak kaydedildi. İletişim Merkezi kuruluşundan bugüne kadar 9 Milyon 200 bin dakikanın üzerinde, vatandaşlara memnuniyet odaklı dış arama yapıldı.

ALO 170, 17 BİN VATANDAŞA MOBBİNG DESTEĞİ SAĞLADI

Hattın hizmetleri kapsamında geçen yıl, 5 uzman psikolog tarafından, yaklaşık 17 bin vatandaşa da mobbing desteği sağlandı.