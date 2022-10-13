Bakan Yanık açıkladı! İşte öğrencilere verilecek ulaşım desteği

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, NTV ekranlarında soruları yanıtladı. Anaokulu desteğine yönelik olarak Bakan Bilgin "'İlk ödemeyi bu hafta yapacağız. Sadece vatandaşlarımızın çocuklarını okula kaydettirmeli yeterli. Biz çocuklarımız için ödemeleri, Milli Eğitim Bakanlığı'na yapacağız" dedi.

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ULAŞIM DESTEĞİ 500 LİRA OLACAK

Üniversite öğrencilerine yapılacak ulaşım desteğine ilişkin olarak Yanık "Sosyal yardım alan ailelerin çocuklarını, lisans ve 25 yaş altı olanlara, ailelerinden uzak olan öğrencilerin gidiş-dönüş biletlerini biz karşılayacağız. Tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. Yılda iki kez olacak. Her bir öğrenciye yaklaşık 2 bin lira ödemesi olacak. Ödemeler, vakıflarımız aracılığıyla öğrencilerimizin IBAN'larına yatırılacak" değerlendirmesinde bulundu.