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Son dakika... Bakan Bilgin'den önemli asgari ücret ve EYT açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Vedat Bilgin#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik
Oluşturulma Tarihi: Ekim 13, 2022 11:47

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Ortak Paylaşım Forumu’nun "Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik" ana temasıyla gerçekleştireceği foruma katıldı. Bakan Bilgin enflasyonun asgari ücret üzerindeki tahribatını bitirecek düzenlemeyi Aralık ayında yapacaklarını söyledi.

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Türkiye'de milyonları ilgilendiren EYT, asgari ücret zammı ve 3600 ek gösterge gelişmelerine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önemli bilgiler verdi. Bakan Bilgin "Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. EYT'lilerle ilgili Aralık ayı içinde kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik düzenleme yapılacak. Aralık ayı başında yapılacak. Çok detaylı bir çalışma, her insanın özel durumu var. Primler araştırılıyor, özelliklere bakılıyor. Endişeleri giderecek şeffaf düzenleme yapılacak. Ücretlerin enflasyon karşısındaki kaybı kaldıracak, toplu pazarlık sistemiyle demokrasiye katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız. Çalışanlar ve emekliler memnun olacaklar" dedi.

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Bakan Bilgin'in açıklamaları şöyle:

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Enflasyonun asgari ücret üzerindeki tahribatını bitirecek düzenlemeyi Aralık ayında yapacağız. Kayıt dışı istihdam konusunda dikkat eden şirketlere kamu destekleri vereceğiz.

Çalışma hayatında sosyal barışı önemsiyoruz. İşbirliği içinde sorunların daha kolay çözülebileceğine inanıyoruz. Sorunların üzerine gidiyoruz. Kamu çalışanlarıyla ilgili 3600 sorunu vardı, onu çözdük. Tüm kamu çalışanları ve emekli olacakları kapsayan toplumsal adalet duygusunu getiren sistemi yaptık. Önümüzdeki günlerde yıllardır Türkiye'de çalışma hayatında sendikaların önemli taleplerinden biriydi, geçici işçiler sorunu, onu çözmek üzereyiz. Asgari ücret 20 bin lira da olsun diyebilirim ama işverenin ödeyebileceği bir rakam olması lazım. Kamuoyundaki asgari ücret söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Asgari ücretle ilgili düzenlememiz var. EYT'lilerle ilgili Aralık ayı içinde kapsamlı, bütün sorunları aşmaya yönelik düzenleme yapılacak. Aralık ayı başında yapılacak. Çok detaylı bir çalışma, her insanın özel durumu var. Primler araştırılıyor, özelliklere bakılıyor. Endişeleri giderecek şeffaf düzenleme yapılacak. Ücretlerin enflasyon karşısındaki kaybı kaldıracak, toplu pazarlık sistemiyle demokrasiye katkı yapacak bir çözüm yaklaşımını bu sene gerçekleştirirsek görevimizi yapmış sayacağız. Çalışanlar ve emekliler memnun olacaklar. 

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#Vedat Bilgin#Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı#Çalışma Hayatında Sürdürülebilirlik

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