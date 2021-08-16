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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 16.08.2021 - 14:16 | Son Güncelleme:

Bakan Yanık: 20 milyon ilave kaynak gönderiliyor

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Bakan Yanık: 20 milyon ilave kaynak gönderiliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sel felaketinden etkilenen Kastamonu ve Sinop'a ilave kaynak gönderildiğini açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “Yapılan hasar tespit çalışmaları sonrasında Kastamonu'ya 10 milyon lira, Sinop'a 10 milyon lira olmak üzere toplam 20 milyon lira ilave kaynak gönderiyoruz. Böylece bakanlık olarak selden etkilenen bölgelere gönderdiğimiz toplam destek 30 milyon lira oldu” dedi.

Bakan Yanık ayrıca , “Sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler bir bütündür. Maddi olarak vatandaşlarımızın yanında olmanın yanı sıra psikososyal destek ekiplerimiz de 292 personel ile bölgede vatandaşlarımızın sıkıntılarına çözüm üretmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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