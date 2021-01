Bakan Varank'tan yatırım müjdesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin üreterek büyümenin tadını aldığını belirterek, "Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz, dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor." dedi.



Bakan Varank, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen, 71'i Ford Otosan tarafından hibe edilen, 3'ü belediye kaynaklarıyla alınan "Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni"nde yaptığı konuşmada, Başiskele Belediyesine hediye edilen hizmet araçlarının teslim töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



Varank, 2 günlük Mersin, Adana, Gaziantep ve Kilis'e uzanan yoğun programlarının ardından, bugün Kocaeli'ye geldiklerini, kentin adeta "ikinci evleri" olduğunu söyledi.



Türkiye sanayisinin kalbinin burada attığını, bu yüzden farklı vesilelerle yolunun sürekli Kocaeli'ye düştüğünü aktaran Varank, sadece Kocaeli değil, Türkiye'nin her yanında üretim ve yatırım gündeminin yoğun şekilde devam ettiğini kaydetti.



Varank, Adana'da petro kimya ve enerji, Mersin'de nükleer santral, Kilis'te yeni OSB projelerinde geldikleri son aşamaları bizzat yerinde değerlendirdiklerini anlatarak, "Gittiğim her yerde şunu çok net görüyorum; Türkiye üreterek büyümenin tadını aldı. Bu yüzden ülkemizin dört bir köşesinden yeni yatırım haberleri peş peşe geliyor. Güçlü sanayi altyapımız, çalışkan iş gücümüz, tedarik zincirlerindeki avantajlı konumumuz, dünyanın her yanından yatırımcılar için Türkiye'yi cazip kılıyor." diye konuştu.



Bugün aslında bunun bir örneği için Kocaeli'de olduklarını dile getiren Varank, şöyle devam etti:



"Ford Otosan, bulunduğu şehre daha fazla katkı sağlama şuuruyla Başiskele Belediyemize 71 hizmet aracı hibe ediyor. Ancak bu sosyal sorumluluk projesi çok daha büyük bir anlamı ihtiva ediyor. Bu bağış, Ford Otosan'ın ülkemizde yapacağı yeni yatırımın ilk kazanımlarından biri. Bildiğiniz gibi otomotiv sektörünün lider üreticilerinden olan Ford Otosan, 'Gelecek Nesil Ticari Araç ve Batarya Üretimi'ne ilişkin Başiskele'de yeni yatırım kararı aldı. Yaklaşık 2 milyar avro tutarındaki bu yatırım, ülkemiz ekonomisine çok önemli bir ilave katma değer sağlayacak. Araç üretim kapasitesini yıllık 210 bin adet artıracak, 3 bin kişiye doğrudan istihdam oluşturacak. Tabii tedarik zincirleri vasıtasıyla 10 binden fazla ilave istihdama da katkı sağlayacak. Yeni kurulacak tesiste sadece konvansiyonel araç üretimi yapılmayacak. Dünyadaki trendlere uygun olarak tam elektrikli araçlar ve bunların bataryaları da burada üretilecek. Yani bu yatırım, ülkemizin elektrikli araç üretiminde önemli bir merkez olmasına da katkı sağlayacak. Hükümet olarak bu topraklara değer katan tüm yatırımcılarımızın her zaman yanında olduk, olmaya devam ediyoruz. Ford Otosan'ın bu yatırımını da geçtiğimiz aralık ayında yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile proje bazlı teşvik kapsamında destekliyoruz. Ford Otosan'ın yatırım kararını, her şeyden önce Türkiye'ye olan güvenin bir nişanesi olarak görüyorum."



"TÜRKİYE'NİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ GÜCÜ DÜNYANIN HER YANINDAN YATIRIMCILAR İÇİN BİR FIRSAT KAPISI"



Bakan Varank, Türkiye'nin çok güçlü bir otomotiv üreticisi konumunda olduğunu vurgulayarak, otomotiv sektörünün 2020 yılında yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 25 milyar doların üzerinde bir rakamla yine ihracatın sürükleyicisi olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin 5 kıtada 200 ülkeye ihracat yaptığını, 200 binin üzerinde çalışanın bu sektörden evine ekmek götürdüğünü belirten Varank, muazzam bir üretim ve inovasyon ekosisteminden bahsettiklerini anlattı.



Varank, otomotiv sektöründe yapılan yatırımların sanayinin diğer alanları için de gelişim ve ilerleme fırsatları sunduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tedarikçileri besliyor, büyütüyor, yeni oyuncuları ekosisteme kazandırıyor. Bu anlamda Türkiye'nin otomotiv sektöründeki gücünün, dünyanın her yanından yatırımcılar için bir fırsat kapısı olduğunun tekrar altını çizmek istiyorum. Ford Otosan zaten bu gücün en önemli aktörlerinden biri olarak, yeni yatırım kararını da bu vizyonla aldı. Yüzde 70'e yakın yerlilik oranı, yüzde 90'a varan ihracat oranıyla Ford Otosan firmamızın gerçekleştireceği bu yatırım inşallah ülkemiz ekonomisine büyük katkılar sunacak. Bu karar için tüm şirket yetkililerini tebrik ediyorum. Elbette bu işlerde yerel paydaşlar çok önemli. Yatırımın gerçekleşeceği Başiskele Belediyemiz sağ olsun, hükümetimizin yatırımcı dostu bakış açısını onlar da sergiliyor. Hem ilçe belediyemiz hem Büyükşehir Belediyemiz bu süreçte firmamızın yanında olmaya devam edecek.



Özellikle küresel firmalar, yerelle iş birliğinin önemini iyi bilir. Ford Otosan da bu vizyonla hareket etti. Bu yerel birlikteliğin en güzel örneği de işte bugün bağışlanan 71 hizmet aracı. Bu araçların güzel hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum. Tabii hizmet aracına sahip olmak her şey demek değildir. Önemli olan; onları halkın hizmetinde akıllı ve planlı bir şekilde kullanabilmektir."