Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Mustafa Varank, yerli otomabille ilgiliÂ olarak "Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok. EkibimizÂ Kore,

Ä°ngiltere, Almanya, Ä°spanya, Ä°talya ve Ã¼lkemizdeki potansiyel tedarikÃ§ilerleÂ gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam ediyor." dedi.



Varank, OSD YÃ¶netim Kurulu'nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:



"Tarihi bir dÃ¶neme tanÄ±klÄ±k ediyoruz.Â

DÃ¼nyada hiÃ§bir Ã¼lke, covid19 salgÄ±nÄ±na karÅŸÄ± baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k kazanmÄ±ÅŸÂ durumda deÄŸil.

Tabi bu salgÄ±n insan saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na olan doÄŸrudan etkilerin yanÄ±nda,Â ekonomik ve sosyal dengeler Ã¼zerinde de tahribat oluÅŸturmaya baÅŸladÄ±.

UluslararasÄ± ticaret, sermaye hareketleri ve turizm Ã§ok ciddiÂ yaralar aldÄ±.

DÃ¼nya borsalarÄ±nda ve emtia piyasalarÄ±nda sert dalgalanmalarÂ gÃ¶rÃ¼yoruz.

Arz ve talep ÅŸokunun aynÄ± anda yaÅŸanÄ±yor olmasÄ±, Ã¶nÃ¼mÃ¼zdekiÂ sÃ¼recin belirsizliÄŸini daha da artÄ±rÄ±yor.

TÃ¼keticilerin davranÄ±ÅŸ kalÄ±plarÄ± deÄŸiÅŸirken, Ã¼reticiler de buÂ kaygan zeminde ayakta durmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorlar.

YapÄ±lan tahminler, kÃ¼resel ekonomide son 100 yÄ±lÄ±n en aÄŸÄ±rÂ daralmasÄ±nÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ±nÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼yor.

Ä°ÅŸte bÃ¶ylesine bir ortamda, doÄŸal olarak TÃ¼rkiye de bu sÃ¼reÃ§tenÂ etkileniyor.

AslÄ±nda geÃ§en senenin son Ã§eyreÄŸinden itibaren gÃ¼Ã§lÃ¼ birÂ toparlanma eÄŸilimine girmiÅŸtik.

YÄ±lÄ±n ilk iki ayÄ±nda da sanayi Ã¼retimi, yatÄ±rÄ±m iÅŸtahÄ± ve ihracatÂ verileri oldukÃ§a iyiydi.

SalgÄ±nla birlikte maalesef biz de ticaret ve Ã¼retim cephesindeÂ daralmalar yaÅŸamaya baÅŸladÄ±k.

Martâ€™Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±ndan itibaren sanayide elektrik tÃ¼ketimiÂ dÃ¼ÅŸmeye baÅŸladÄ±.

Otomotiv ve tekstil sektÃ¶rÃ¼nde faaliyet gÃ¶steren fabrikalarÄ±nÂ bÃ¼yÃ¼k kÄ±smÄ± Ã¼retime ara verme kararÄ± aldÄ±lar.

GÄ±da, temizlik, ilaÃ§, saÄŸlÄ±k ekipmanlarÄ± ve ambalaj gibiÂ sektÃ¶rlerdeyse Ã¼retim normal seviyelerin Ã¼zerine Ã§Ä±ktÄ±.

Åžunu aÃ§Ä±kÃ§a ifade etmek gerekiyorâ€¦

BÃ¶ylesine ciddi bir kÃ¼resel ÅŸokta, Ã¼lke olarak baÅŸarÄ±lÄ± bir sÄ±navÂ verdik, vermeye de devam ediyoruz.

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde tÃ¼m BakanlÄ±klarÄ±mÄ±z yekÂ vÃ¼cut oldu.

SaÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±mÄ±zÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi Ã¶zveriyi, biz de Ã§Ã¶zÃ¼m odaklÄ±Â politikalarla destekledik.Â

SaÄŸlÄ±k, eÄŸitim ve gÃ¼venlik gibi kamu yÃ¶netiminin her alanÄ±ndaÂ vatandaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda olduk.

EmekÃ§iler iÅŸini, iÅŸverenler de Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ± kaybetmesinler diyeÂ istihdam alanÄ±nda benzersiz adÄ±mlar attÄ±k.

KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi bu alandaki en kritik politikalarÄ±mÄ±zdan birÂ tanesi.

SektÃ¶r ayrÄ±mÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ± bu imkÃ¢na, ÅŸimdiye kadar 3 milyonunÂ Ã¼zerinde baÅŸvuru yapÄ±ldÄ±.

Bununla birlikteÂ kÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸmadan yararlanamayanlara ve Ã¼cretsizÂ izindeki Ã§alÄ±ÅŸanlara aylÄ±k bin 170 liraâ€™lÄ±k bir baÅŸka paketi deÂ devreye aldÄ±k.

Kimseyi aÃ§ ve aÃ§Ä±kta bÄ±rakmamak iÃ§in sosyal destekÂ programlarÄ±mÄ±zla her ihtiyaÃ§ sahibine ulaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz.

Åžimdiye kadar yaklaÅŸÄ±k 4 buÃ§uk milyon ihtiyaÃ§ sahibi haneye

1000â€™er lira yani 4 buÃ§uk milyar lira nakdi yardÄ±m yaptÄ±k.

GeÃ§tiÄŸimiz hafta da bu yardÄ±mlarÄ±n yeni fazÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±k.

BugÃ¼ne kadar ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ihtiyaÃ§ sahibi hanelere de e-devlettenÂ baÅŸvuru yapmalarÄ± halinde 1000â€™er lira Ã¶denecek.

Tabi biz de BakanlÄ±k olarak bu sÃ¼reci sanayi ve teknoloji alanÄ±ndaÂ faaliyet gÃ¶steren tÃ¼m paydaÅŸlarÄ±mÄ±zla yakÄ±n istiÅŸare iÃ§erisindeÂ yÃ¼rÃ¼tÃ¼yoruz.

SalgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren Ã¼reticinin ve emekÃ§inin haklarÄ±nÄ± enÂ iyi ÅŸekilde korumaya Ã¶zen gÃ¶sterdik.

Her tÃ¼rlÃ¼ talep ve Ã¶neriyi titizlikle dikkate aldÄ±k.

KOSGEB, TÃœBÄ°TAK ve kalkÄ±nma ajanslarÄ± kanalÄ±yla Ã¶zel destekÂ programlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±k.

Teknoparklar ve Ar-Ge merkezlerinde uzaktan Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± mÃ¼mkÃ¼n haleÂ getirdik.

SalgÄ±nÄ±n Ã¼lkemizdeki seyri ve sanayicilerin talebi doÄŸrultusunda,Â fabrikalarÄ±n temelli kapanmasÄ± gibi bir yaklaÅŸÄ±mÄ±mÄ±z olmadÄ±.

SokaÄŸa Ã§Ä±kma kÄ±sÄ±tlamasÄ±nÄ±n olduÄŸu gÃ¼nlerde bileÂ

Ä°hracat taahhÃ¼dÃ¼ olan ya da faaliyetlerine ara vermesi durumundaÂ bÃ¼yÃ¼k zararla karÅŸÄ±laÅŸabilecek Ã¼reticilerin Ã§alÄ±ÅŸmaya devam etmesiniÂ saÄŸladÄ±k.

Bundan sonra da planlamalarÄ±mÄ±zÄ± bu ÅŸekilde devam ettiricez.

Ä°ÅŸte bu sayede TÃ¼rkiye, pek Ã§ok Ã¼lkeden pozitif yÃ¶nde ayrÄ±ÅŸtÄ±.

BakÄ±nÄ±z temel gÄ±da maddelerinden tutun da, saÄŸlÄ±k ekipmanlarÄ±naÂ varÄ±ncaya kadar TÃ¼rkiye hiÃ§bir konuda arz sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§ekmedi.

Hatta pek Ã§ok Ã¼lkenin sahip olamadÄ±ÄŸÄ±, Ã¼retmekte dahi zorlandÄ±ÄŸÄ±Â yoÄŸun bakÄ±m solunum cihazlarÄ±nÄ±n sadece iki haftada seri Ã¼retiminiÂ gerÃ§ekleÅŸtirdik.

SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinde sÄ±fÄ±rdan kurduÄŸumuz Ar-GeÂ ekosistemi, bu baÅŸarÄ±nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k mimarÄ± oldu.

Bu ekosistem sayesinde ortaya Ã§Ä±kan Biosys isimli bir start-upâ€™Ä±nÂ yenilikÃ§i iÅŸlerin peÅŸinden koÅŸmasÄ±nÄ±n ne kadar deÄŸerli olduÄŸuÂ anlaÅŸÄ±ldÄ±.

BakÄ±n bu firma BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±n desteklediÄŸi firmalardan sadeceÂ birisiâ€¦

Biz onlarÄ±n pilot Ã¼rÃ¼nÃ¼nÃ¼ biliyorduk.

Seri Ã¼retime geÃ§iÅŸ aÅŸamasÄ±nda tÃ¼m taraflarÄ± bir araya getirdik.

Yurt iÃ§inde Ã¼retilmesi gereken parÃ§alar, yazÄ±lÄ±m ve donanÄ±mÂ alanlarÄ±nda ihtiyaÃ§ duyulan desteÄŸi Baykar ve Aselsan verdi.

Seri Ã¼retimi de ArÃ§elik Ã¼stlendi.

Bu baÅŸarÄ± TÃ¼rk sanayisinin, giriÅŸimcisinin ve Ar-Ge ekosistemininÂ baÅŸarÄ±sÄ±dÄ±r.

DÃ¼nya standartlarÄ±nda bir Ã¼rÃ¼nÃ¼, milli seferberlik ruhuyla 14Â gÃ¼nlÃ¼k rekor sÃ¼rede seri Ã¼retim bandÄ±ndan indirdik.

Tabi bu durum ÅŸunu da tekrar aÃ§Ä±kÃ§a ortaya koydu.

Ä°ÅŸgÃ¼cÃ¼mÃ¼z gerÃ§ekten nitelikli, Ã¼retim altyapÄ±mÄ±z esnek, hÄ±zlÄ± veÂ etkin inovatif Ã§Ã¶zÃ¼mler geliÅŸtirebiliyoruz.

Daha Åžubat ayÄ±nda Bahar KalkanÄ± HarekatÄ±yla savunma sanayimiz tÃ¼mÂ dÃ¼nyanÄ±n dikkatini Ã§ekerken,

Åžimdi de saÄŸlÄ±k ekipmanlarÄ± alanÄ±ndaki baÅŸarÄ±larÄ±mÄ±zla gÃ¼ndeminÂ Ã¼st sÄ±ralarÄ±ndayÄ±z.

ÅžurasÄ± Ã§ok net, TÃ¼rkiyeâ€™nin geleceÄŸi katma deÄŸerli Ã¼retimde veÂ yÃ¼ksek teknolojide.Â

Elbette bu sÃ¼reÃ§te sanayimizin lokomotifi olan otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼nÂ de taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± Ã¶nemin farkÄ±ndayÄ±z.

Bu sektÃ¶rÂ istihdam, Ar-Ge ve ihracat gibi pek Ã§ok alanda bizimÂ yÃ¼z akÄ±mÄ±z.

DÃ¼nyaâ€™nÄ±n sayÄ±lÄ± Ã¼reticilerindeniz, Avrupaâ€™da ilk 5â€™te yerÂ alÄ±yoruz.

5 kÄ±tada, 190 Ã¼lkeye ihracat yapabiliyoruz.

Ancak maalesefÂ Kovid-19â€™la birlikte

Â Â -Â Â AB pazarÄ±ndan kaynaklanan sipariÅŸ iptalleri,

Â Â -Â Â tedarikte yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±lar,

Â Â -Â Â ve lojistik problemleri otomotivi zor bir duruma soktu.

Biz de HÃ¼kÃ¼met olarak hemen harekete geÃ§tik.

KarÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z zararlarÄ± en aza indirebilmek iÃ§in muhtasar, KDVÂ ve SGK primlerinizin Nisan, MayÄ±s ve Haziran Ã¶demelerini 6 ayÂ erteledik.

KÄ±sa Ã§alÄ±ÅŸma Ã¶deneÄŸi ve Ã¼cretsiz izin uygulamasÄ±ndan daÂ faydalanabiliyorsunuz.

SektÃ¶rdeki son dÃ¶nem geliÅŸmelerini de Ã§ok yakÄ±ndan takip ediyoruz.

Almanya, Rusya, Ä°spanya ve Portekizâ€™de olduÄŸu gibi, bizde deÂ otomotiv fabrikalarÄ±nÄ±n yeniden Ã¼retime baÅŸlamasÄ± hayata dÃ¶nÃ¼ÅŸÂ konusunda Ã¶nemli sinyaller veriyor.

SalgÄ±nÄ± yatay seyre geÃ§irmeye baÅŸladÄ±k.

Ramazan ayÄ± boyunca tedbirlere en Ã¼st dÃ¼zeyde uyulursa, inÅŸallah,Â bayram sonrasÄ±nda Ã¼lkemizin normal hayata geÃ§iÅŸini hedefliyoruz.

DolayÄ±sÄ±yla otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n de en iyi ÅŸekilde yeni normaleÂ hazÄ±rlÄ±klÄ± olmasÄ± gerekiyor.

Bu noktada da sizlerden 5 temel beklentimiz bulunuyor.

Birincisi ev en Ã¶nemlisi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±zÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¼vence altÄ±naÂ almanÄ±z.

DÃ¶nÃ¼ÅŸ sÃ¼recini Ã§ok iyi planlayÄ±n.

Servislerdeki oturma dÃ¼zeninden, fabrikadaki vardiyalara kadar herÂ bir detay Ã¶zenle Ã§alÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±.

Ä°kinci beklentimiz, atik olmanÄ±z.

Talep yeniden canlanmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda, sizlerin piyasayÄ± en iyiÂ ÅŸekilde beslemesi gerekiyor.

DolayÄ±sÄ±yla rekabet gÃ¼cÃ¼nÃ¼zÃ¼ koruyacak hatta sizlere ekstraÂ rekabet avantajÄ± saÄŸlayacak adÄ±mlarÄ± beraber planlamak istiyoruz.

Bir Ã¶rnek vereyimâ€¦

ok yÃ¼ksek ihtimalle, bu salgÄ±nla birlikte tÃ¼keticiler topluÂ taÅŸÄ±ma araÃ§larÄ± yerine bireysel araÃ§lara daha yoÄŸun biÃ§imdeÂ yÃ¶nelecekler.

Hatta paylaÅŸÄ±mlÄ± modeller yerine bireysel sahiplik tekrar Ã¶n planaÂ Ã§Ä±kabilir.

TÃ¼ketici tercihlerindeki bunun gibi deÄŸiÅŸimlere, fiyat kaliteÂ oranÄ±nÄ± tutturarak cevap verenler bence bir adÄ±m Ã¶ne Ã§Ä±kacak.Â Â

ÃœÃ§Ã¼ncÃ¼ olarak, tedarikÃ§ilerinize sahip Ã§Ä±kmanÄ±zÄ± bekliyoruz.

Talebin gÃ¼Ã§lenmesiyle birlikte, en Ã§ok tedarikÃ§i KOBÄ°â€™lerinizeÂ ihtiyaÃ§ duyacaksÄ±nÄ±z.

OnlarÄ±n yetkinliÄŸi size gÃ¼Ã§ katacak.

DolayÄ±sÄ±yla ÅŸu anda bu KOBÄ°â€™lerin nakit akÄ±ÅŸÄ±na destek olmanÄ±zÂ gerekiyor.

Sonradan teslim kaydÄ±yla, peÅŸin satÄ±n almalar dahi yapabilirsiniz.

BakÄ±n biz sizlereÂ gerek bankacÄ±lÄ±k sektÃ¶rÃ¼ gerekse kredi ve vergiÂ ertelemeleri yoluyla her tÃ¼rlÃ¼ desteÄŸi sunmak iÃ§in gayret ediyoruz.

TedarikÃ§ilerinizi ayakta tutmak iÃ§in sizin uygulayacaÄŸÄ±nÄ±zÂ yaklaÅŸÄ±mlar, bizim desteklerimizin de gÃ¼cÃ¼nÃ¼ artÄ±racak.

DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ olarak, yerlileÅŸme oranlarÄ±nÄ±zÄ± artÄ±rmayaÂ odaklanmalÄ±sÄ±nÄ±z.

Bu salgÄ±n, hammadde kaynaklarÄ±na ulaÅŸÄ±m da dÃ¢hil olmak Ã¼zereÂ yerlileÅŸmenin ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu tekrar ortaya koydu.

DolayÄ±sÄ±ylaÂ Ar-Ge, inovasyon ve insan kaynaÄŸÄ±na yatÄ±rÄ±m yapmaktanÂ asla vazgeÃ§meyin.

Ãœretim kabiliyetlerinizi geliÅŸtirin, ekosisteminizi Ã§eÅŸitlendirin.

Son olaraksa, stratejik yatÄ±rÄ±m hamlelerinde cesur davranmanÄ±zÄ±Â istiyoruz.

Bunu biraz daha aÃ§mamÄ±z gerekirse.

TÃ¼rkiyeâ€™de pek Ã§ok start-up giriÅŸimi var.

SalgÄ±nla birlikte bunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ± da nakit sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±ylaÂ karÅŸÄ±laÅŸtÄ±.

OSD Ã¼yeleri olarak sizlerÂ bu ÅŸirketlere yardÄ±mcÄ± olabilirsiniz.

Elektrikli ve otonom araÃ§lardaki yeni trendleri, Ã¼lkemizdekiÂ teknoloji giriÅŸimleriyle birlikte sizler yÃ¶nlendirebilirsiniz.

Hatta ve hatta, ana merkezlerinizi burada geliÅŸtirdiÄŸiniz inovatifÂ Ã§Ã¶zÃ¼mlere ikna edip, bu kÃ¼resel markalara TÃ¼rkiyeâ€™nin imzasÄ±nÄ± daÂ atabilirsinizâ€¦

Ä°hracat ÅŸampiyonu otomotiv sanayimiz, bÃ¶yle stratejik hamlelerleÂ kendini Ã§ok daha gÃ¼Ã§lÃ¼ bir konuma getirebilir, getirmeli deâ€¦

Tabi konu otomotiv olunca, TÃ¼rkiyeâ€™nin Otomobiline deÄŸinmedenÂ olmazâ€¦

Biliyorsunuz YeniliÄŸe Yolculuk mottosuyla 27 AralÄ±kâ€™taÂ otomobillerimizi dÃ¼nyaya tanÄ±ttÄ±k.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne Ã§alÄ±ÅŸmalar aralÄ±ksÄ±z devam ediyor.

KoronavirÃ¼s tehdidiyle birlikte, 15 Martâ€™tan itibaren TÃ¼rkiyeâ€™nin

Otomobili GiriÅŸim Grubu da home office Ã§alÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±.

Ancak bu durum, iÅŸlerin ilerleyiÅŸinde hiÃ§bir dezavantajÂ oluÅŸturmadÄ±.

Yani yerli otomobil hayalimizde ciddi bir erteleme yok!

EkibimizÂ Kore, Ä°ngiltere, Almanya, Ä°spanya, Ä°talya ve Ã¼lkemizdekiÂ potansiyel tedarikÃ§ilerle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere devam ediyor.Â Â

Bu sÃ¼reÃ§te TOGG klasik OEMâ€™lere gÃ¶re daha avantajlÄ± bir pozisyonaÂ gelmiÅŸ oldu.

Mevcut OEMâ€™ler iÃ§ten yanmalÄ± motordan, elektrikli motora geÃ§iÅŸiÂ kendi kaynaklarÄ±yla finanse etmeyi planlÄ±yorlardÄ±.

Fakat salgÄ±nla birlikte, bu ÅŸirketlerin gelirlerinde yÃ¼zde 45â€™lereÂ varan dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸler yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± iÃ§in kÃ¼resel devler, elektrikli ve otonomÂ araÃ§lara iliÅŸkin yatÄ±rÄ±mlarÄ±nÄ± Ã¶telemeye baÅŸladÄ±lar.

HiÃ§ kuÅŸkusuz bu durum bize Ã¶nemli bir avantaj saÄŸlayacak.

Bir konuya daha ayrÄ±ca dikkatinizi Ã§ekmek istiyorum.

Bu salgÄ±nla birlikte toplumun Ã§evre ve saÄŸlÄ±k bilinci daha daÂ fazla arttÄ±.

Ä°stanbulâ€™dan paylaÅŸÄ±lan UludaÄŸ fotoÄŸraflarÄ±nÄ± hepinizÂ gÃ¶rmÃ¼ÅŸsÃ¼nÃ¼zdÃ¼r.

Ben bile geÃ§enlerde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±m semtteki kuÅŸ cÄ±vÄ±ltÄ±larÄ±nÄ± videoyaÂ Ã§ekip sosyal medyamdan paylaÅŸtÄ±m, doÄŸa aslÄ±na dÃ¶nÃ¼yorâ€¦

Ä°ÅŸte bunun gibi kÄ±rÄ±lma noktalarÄ±nda, doÄŸa ve Ã§evreyle uyumluÂ olanlar, yani Ã¼retimlerini bÃ¶yle bir bilinÃ§le gerÃ§ekleÅŸtirenlerÂ kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kacak.

Tabi bu durum bizim sunduÄŸumuz tezlerin ne kadar isabetli olduÄŸunuÂ tekrar ortaya koydu.

Biliyorsunuz bir otomobil Ã¼retmenin Ã§ok daha Ã¶tesinde bir bakÄ±ÅŸÂ aÃ§Ä±sÄ±na sahibiz.

Ã‡evreyi kirletmeyen, elektrikli ve baÄŸlantÄ±lÄ± bir mobiliteÂ ekosistemi kurmanÄ±n peÅŸindeyiz.

Gemlikâ€™te kurulacak fabrikanÄ±n temel atma tarihine iliÅŸkin olarakÂ bÃ¼yÃ¼k bir aksaklÄ±k da Ã¶ngÃ¶rmÃ¼yoruz.

NormalleÅŸme sÃ¼recini de dikkate alarak, imkÃ¢nlar doÄŸrultusundaÂ sÃ¼reci deÄŸerlendireceÄŸiz.

En fazla birkaÃ§ haftalÄ±k deÄŸiÅŸiklikler olabilir.Â Â

Fabrika Ã‡ED raporunu alma aÅŸamasÄ±nda.

Zemin etÃ¼dleri de muhtemelen 10 gÃ¼n iÃ§erisinde tamamlanacak.Â Â

KÃ¼resel tecrÃ¼besi olan isimleri ekibe katmaya devam ediyoruz.

[Yine satÄ±ÅŸ ve pazarlamadan sorumlu Genel MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± da Renaultâ€™dan transfer edildi (Talin YÄ±lmaz).]

SÃ¶zÃ¼ daha fazla uzatmayayÄ±m.

Otomotiv sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n TÃ¼rkiye iÃ§in ne denli Ã¶nemli olduÄŸunuÂ biliyoruz.

SektÃ¶rdeki tÃ¼m paydaÅŸlarla yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸmaya devam edeceÄŸiz.

SalgÄ±n sona erdiÄŸinde TÃ¼rkiye ekonomisi gÃ¼Ã§lÃ¼ performansÄ±na Ä°nÅŸallah kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek."