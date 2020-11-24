Bakan Varank: Zeytinlik Mahallesi UNESCO’ya aday

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Giresun'da fındık ticareti yapan gemilerin yaklaşık 200 yıl önce Fransa'nın Marsilya şehrinden getirdiği malzemeler, Anadolu sivil mimarisinde eşine az rastlanır bir mahalle kültürünün doğmasına neden oldu.

Giresun Kalesinin eteklerinde kurulan Zeytinlik Mahallesinde inşa edilen Marsilya tarzı evler; bahçesi, fırını, ocağı ve kuyusu ile bugünlere kadar geldi. Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Giresin İl Özel İdaresi ile birlikte mahalleyi yeniden ayağa kaldırmak için bölgesel kalkınmaya örnek bir proje hazırladı. 4,5 milyon TL bütçeli ’Tarihi Zeytinlik Mevkii Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Tasarım Projesi’ ile Zeytinlikteki 40 tescilli bina aslına uygun olarak restore edildi.

Bir bölümü butik otel, kafe, restoran, müze gibi yapılara dönüştürülen binalar ile bölgenin turizm destinasyonu haline gelmesi amaçlandı. Zamanında Rumlar ile Türklerin yıllarca birlikte yaşadığı, türkülere konu olan Zeytinlik evleri, 1991 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tescillendi.

Bakanlığa bağlı olarak faaliyetlerini yürüten DOKA desteğiyle restore edilen evlerle ilgili videolu bir paylaşım yapan Bakan Varank, "200 yıl önce Marsilya’dan gelen malzemelerle Giresun’da inşa edilen Zeytinlik Mahallesi, bölgesel kalkınma desteklerimizin güzel bir yansıması oldu. DOKA desteğiyle yeniden ayağa kalkan bu kadim mahalle, şimdi UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne girmeye hazırlanıyor" dedi.