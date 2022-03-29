Bakan Varank: Türkiye’yi teknolojide süper lige taşıyacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve son Başbakan, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Türkiye'nin sivil teknolojiler, mobilite ve girişimcilik alanlarında küresel rekabet gücünü artıracak Bilişim Vadisi İzmir'in temel atma törenine katıldı. Proje ile Türkiye'nin iki büyük sanayi şehri, 'Mega Teknoloji Koridoru' ile birbirine entegre olacak. Kocaeli'de bulunan Bilişim Vadisi'nin yeni üssü, İzmir'de hayata geçecek. Bilişim Vadisi İzmir'e ilk harç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım tarafından konuldu.

“TÜRKİYE İÇİN TARİHİ BİR ANA DAHA ŞAHİTLİK EDİYORUZ”



Temel atma töreninde konuşan Bakan Varank, “Bugün sadece Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü’nün temellerini atmıyoruz, aynı zamanda burada bulunanlarla beraber Türkiye için tarihi bir ana daha şahitlik ediyoruz. Bilişim Vadisi, Türkiye’nin yeni teknolojilerin sadece pazarı değil, üretim üssü olması noktasında oldukça önemli bir rol oynuyor. Hamdolsun 2,5 yıl önce açılışını yaptığımız Bilişim Vadisi’nde şu ana kadar 3 binin üzerinde nitelikli personel istihdam edildi. Bölgedeki nihai hedefimiz bu rakamı 4-5 katına çıkarmak. İşte bugün temelini attığımız Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü, Cumhurbaşkanımızın açılışını yaptığı Bilişim Vadisi’nin İzmir’deki merkezi olacak. Bu ilave alan ülkemizin mobilite, bağlantılı teknolojiler, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyunlarda seviye atlamasına yardımcı olacak” diye konuştu.

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TÜRKİYE’Yİ TEKNOLOJİDE SÜPER LİGE TAŞIYACAK



İzmir’in parlak beyinlerinin, Bilişim Vadisi İzmir’den dünyaya açılacağını vurgulayan Bakan Varank, sözlerine şöyle devam etti: “Biz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Türkiye’nin güçlü inovasyon ekosistemini tahkim etmek üzere sürekli kafa yoruyoruz, çabalıyoruz ve yeni adımlar atıyoruz. Bakınız göreceksiniz, Mega Teknoloji Koridoru ile birbirine bağlanan Bilişim Vadisi Kocaeli ve İzmir, diğer yenilik ekosistemi bileşenleri ile birlikte Türkiye’yi teknolojide süper lige taşıyacak. Bugün ülkemizin tarihi anlarından bir tanesidir. İşte bu nedenle sizler gibi bizler de gururluyuz.”

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“TEKNOLOJİYİ BAŞ TACI ETMEK ZORUNDAYIZ”



“İnanın yaptığımız hizmetlere karşı olanlar artık neyi eleştireceğini, hangi projeyi kötüleyeceğini, hangi hizmeti hedef alacağını şaşırmış durumdalar” diyen Bakan Varank, şöyle devam etti: “Yıkmak yapmaktan kolay olduğu halde hızımıza yetişemiyorlar. Onlar ‘Yapamazsınız’ dedikçe biz yapıyoruz. Onlar ‘Bitiremezsiniz’ dedikçe biz bütün işlerimizi tamamlıyoruz. Bütün engellemelere, tezvirata, hatta iftiraya rağmen biz yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Göreceksiniz bugün temelini attığımız Bilişim Vadisi İzmir Teknoloji Üssü’nü de en kısa sürede bitireceğiz. Bilim ve teknoloji ekosistemi adına oldukça değerli bir hale gelecek bu bölgeyi girişimcilerin hizmetine sunacağız. Büyük ve güçlü Türkiye hedefinin köşe taşı teknolojidir. Türkiye’yi 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak istiyorsak, teknolojiyi baş tacı etmek zorundayız. Eğer ekonomimizi büyütmek, vatandaşımızın refahını artırmak istiyorsak, bunun cevabını teknolojide aramalıyız. Uluslararası arenada tam bağımsızlık istiyorsak, milli teknoloji hamlesine sahip çıkmaktan başka çaremizin olmadığını kavramalıyız.”

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“SAVUNMA SANAYİNİN PAYI BÜYÜK”



Ülke ve dünya gündemini hatırlatarak savunma sanayinin önemine değinen Bakan Varank, “İşte Ukrayna-Rusya savaşını görüyorsunuz. Orta Doğu’yu görüyorsunuz. Suriye’de, Irak’ta, Libya’da, Dağlık Karabağ’da neler yaşandı, hep beraber şahitlik ettik. Etrafımız adeta kaynayan bir kazan. Eğer bugün biz bu çatışmalara bu savaşlara rağmen sapasağlam bir şekilde, yerimizde duruyorsak, bunda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerliliğini yüzde 25’lerden yüzde 75’lere taşıdığımız savunma sanayinin payı büyüktür. Güçlü ve milli savunma sanayi, bağımsız Türkiye’nin teminatıdır. İşte şimdi, bunu sivil alana taşımanın tam zamanı. Son 19 yılda adeta sıfırdan inşa ettiğimiz inovasyon ekosistemi, Türkiye’yi zirveye taşıyacak esas sermayemizdir” sözlerine yer verdi.

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“AR-GE YAPAN İNSAN KAYNAĞI SAYIMIZ 200 BİNE YAKLAŞTI”



Bugüne kadar Türkiye’de 92 teknoloji geliştirme bölgesi, bin 565 devlet destekli AR-GE ve Tasarım Merkezi kurulduğunu hatırlatan Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü: “AR-GE yapan insan kaynağı sayımız 200 bine yaklaştı. AR-GE harcamalarının milli gelire oranı binde beşlerden yüzde 1,09’lara yükseldi. Hamdolsun devletin verdiği desteklerin de katkısıyla, özel sektörde AR-GE kültürü yeşermeyi geçti ağaç grubuna geldi. Daha önce AR-GE harcamalarının sadece yüzde 30’unu gerçekleştiren özel sektör, bugün bu harcamaların yüzde 65’ini yaparak AR-GE’ye öncülük ediyor. Yaptığımız yatırımların katkısıyla Türkiye, AR-GE altyapısı bakımından sayılı ülkeler arasında kendisine yer buluyor.”

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“MÜTHİŞ BİR KATMA DEĞERDEN BAHSEDİYORUZ”



Türkiye’nin teknoloji tabanlı girişimler konusunda Avrupa’nın yükselen yıldızı olarak ön plana çıktığını kaydeden Bakan Varank, “Bakınız milyar dolar değerlemeye ulaşan Türk girişimlerinin sayısı 6’ya ulaştı. Türkiye’nin teknoloji markası Getir, 9 ülkede hizmet vermeye başladı. Trendyol, sıfırdan kurulup kısa sürede 10 milyar dolar değerlemeye ulaşan ilk Türk şirketi oldu. 2023 için koyduğumuz 10 unicorn’a, ya da bizim tabirimizle 10 Turcorn’a sahip olma hedefine adım adım ilerliyoruz. Geçtiğimiz yıl ülkemizdeki start-up’ların aldığı yatırımlar 9,5 katına çıkarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Müthiş bir katma değerden bahsediyoruz” diye belirtti.

SANAYİ DOKTORA PROGRAMI MÜJDESİ



TÜBİTAK’ın tersine beyin göçü programı ile dünyanın önde gelen kurum ve kuruluşlarından 47’si Türk 63 üst düzey araştırmacının daha Türkiye’ye geldiğini ifade eden Bakan Varank, “Bugün de Türkiye’nin asıl hazinesi insan kaynağına yönelik yeni bir müjdeyi paylaşmak istiyorum; üretimde çalışacak derinlemesine uzmanlaşmış beyaz yakalıların üniversite-sanayi iş birliği ile yetiştirilmesini sağlayan Sanayi Doktora Programını iyileştiriyoruz. Doktora öğrencilerine eğitimleri süresince sağladığımız burs miktarını aylık minimum 6 bin liraya çıkartıyoruz. Bu miktar performansa göre 7 bin 500 liraya kadar çıkabilecek. Ayrıca, burs desteği ile beraber doktora sonrası istihdam desteği de sağlayan bu programı sürekli hale getiriyoruz. Sadece çağrı ile değil, artık yıl boyunca bu programa başvurular yapılabilecek. Araştırmacılarımıza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

“GİRİŞİMCİLERDEN BİR TALEP PATLAMASINA YOL AÇMASINI BEKLİYORUM”



Ülkemizin, büyük ve güçlü Türkiye hedefine doğru kararlılıkla ilerlediğini söyleyen Bakan Varank, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Sanayi ve teknoloji alanında her gün yeni bir atılım yapıyoruz. Savunma sanayindeki güçlü Türkiye imajını, diğer sanayi ve teknoloji alanlarında da oturtmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. İşte Bilişim Vadisi İzmir bu çabalarımızın nişanelerinden biri olacak. Üniversite, özel sektör ve girişimcilerle ele ele ülkemizin geleceğinin temellerini inşa edecek. İnşallah Bilişim Vadisi İzmir’in sene sonuna doğru faaliyete geçmesi ile birlikte Kocaeli’nde olduğu gibi, burada da girişimcilerden bir talep patlamasına yol açmasını bekliyorum.”

“ÖNÜMÜZDE TÜRKİYE OLARAK ALTIN FIRSAT VAR”



Kürsüye çıkmasıyla “Yolların kralı” sloganı ile karşılanan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, “20 senedir dilimde tüy bitti. Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur” dedi. Yıldırım, “Yıllardır hayal ettiğimiz, planladığımız bir projenin ilk adımını atıyoruz. İnşallah Bakanımız Mustafa Varank’ın gayretleriyle ilk harcı koyuyoruz. Bilişimde artık mekanın ve zamanın önemi yok. Nerede yaşarsanız yaşayın, gece-gündüz iletişim var. 300 yıl, insanlık tarihi için önemli. 1700’lü yılların ortalarında dünyada değişim başlıyor; buharlı makinenin icat edilmesi. Bu değişim olurken dünyanın büyük kısmı ne olduğunun farkında değil. 100 yıl sonra bir adım daha ileri gidiliyor. İçten yanmalı motorların insan hayatına girdiği ve teknolojinin bir adım daha ileriye çıktığı dönem geliyor; 2. Sanayi Devrimi. 3. Sanayi Devrimi de 20. yüzyılın ortalarında başlıyor. Bu üç dönemi ne yazık ki biz ıskaladık. Sadece kullanıcısı olduk. Şimdi önümüzde Türkiye olarak altın fırsat var; 21. yüzyıl. Dijital çağ, bilgi iletişim çağı, bilgi ekonomisi çağı; ne derseniz deyin. Bilginin güç olduğu, alın teri yerine akıl terinin geçtiği bu dönemde, sanayi ülkelerinin avantajı yok. Bu dönemde, yetişmiş genç beyinlerin kaynak olduğu ülke; o da Türkiye. AK Parti iktidara geldiğinde AR-GE faaliyetlerine harcanan, 0.4. Bugün rakam 1.03 noktasına geldi. Hedefimiz, bunu 2-2,5 seviyesine çıkarmak. Önümüzde gidecek çok yol var. Bu yol, zamanı kısaltarak refahı elde etme yolu. Bilişim Vadisi’nin İzmir bölümünün başlangıç olacağını ve çok daha gelişeceğine inanıyorum” dedi.

"BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ACZ İÇİNDE"



Dünya gündemi hakkında da değerlendirmede bulunan Yıldırım, şunları söyledi: "İbni Haldun, ‘Coğrafya kaderdir’ diyor. Bu coğrafya bizim kaderimiz. Etrafımızda adeta ateş çemberi var. Yıllardır güneyde Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Libya’daki sorunların en mağduru biziz. Şimdi de kuzeyimizde, Ukrayna-Rusya’da büyük insanlık dramı yaşanıyor. Sivillerin hayatını kaybettiği büyün dramdan bahsediyoruz. 'Bundan bize ne?' diyemeyiz. Çünkü en büyük tehdit, ne büyük risk bizim riskimizdir. Ukrayna ve Rusya ile yıllık ticaretimiz 40 milyar dolar. Bu iki ülke ile enerji, tahıl, lojistik anlamda çok büyük ilişkilerimiz var. Rusya ve Ukrayna, dünyanın gıda ambarıdır. Böyle bir kaynak, tehdit altında. Bu, bölgemiz başta olmak üzere bütün dünyanın enerji ve gıda güvenliği tehlike altında demek. Bu krizi bir an önce sona erdirmek lazım. Hiçbir hesabı olmayan, tamamen barışı hedefleyen Cumhurbaşkanımız 40’tan fazla dünya lideri ile yüz yüze ya da telefon ile görüşmeler yürüttü. Gerçekten bu savaşın başlamaması için büyük çaba sarf etti. Sona ermesi için de çabalarını sürdürüyor. Türkiye’nin samimi, art niyet olmadan bu işleri yaptığı daha iyi anlaşılır hale geldi. Her iki ülkenin barış müzakerecileri İstanbul’da bir araya geldi ve krizin sona ermesi için müzakere ediyorlar. Elimizden gelen katkıyı gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. Dünyanın barışına, refahına, huzuruna sahip çıkan kurum da kalmadı. Birleşmiş Milletler acz içinde. Cumhurbaşkanımız ‘Dünya 5’ten büyük’ dediğinde ‘Fantezi yapıyor’ diyenler bugün gerçeği görüyor."

"KENDİ KENDİMİZE YETERLİ, GÜÇLÜ HALE GELMEMİZ GEREKİYOR"



Yıldırım, sözlerini şöyle sonlandırdı: "Ne zaman yerli ve milli imkanlarımızı artırırsak o kadar güçlü hale geliriz. Bugün geliştirdiğimiz savunma araçlarımız hem Karabağ hem de Ukrayna’da önemli başarılara imza atıyor. Amacımız savaş değil ama güçlü olmamız, kendi kendimize yeterli olmamız lazım ki herhangi bir tehditte gereken adımları atabilelim. Kıbrıs Barış Harekatı'nda elimizi ayağımızı bağladılar. Aklımız başımıza geldi ve savunma sanayimizi kurduk. 'Güçlendirelim' dediğimizde ambargolarla karşı karşıya kaldık. Kendi kendimize yeterli, güçlü hale gelmemiz gerekiyor. Bunun yolu da birlik, beraberlik ve kardeşlikten geçiyor."

6 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK



Teknoloji tabanlı girişimlere odaklanacak Bilişim Vadisi İzmir; AR-GE, yazılım ve tasarım alanlarında 6 bin kişiye istihdam sağlayacak. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ev sahipliği yapan Bilişim Vadisi, İzmir'deki yeni üssü ile mobilite, bağlantılı teknolojiler ve dijital oyun alanlarında Türkiye'ye güç katacak. Bilişim Vadisi İzmir'de sağlık ve tarım teknolojileri başta olmak üzere mobilite, bağlantı teknolojileri, akıllı şehirler, siber güvenlik, tasarım ve dijital oyun alanlarında potansiyel artırıcı çalışmalara olanak sağlanacak. İzmir'in sanayi ve teknolojideki güçlü altyapısı, üniversiteler ve teknoparklar ile oluşturulacak güçlü bağlarla perçinlenecek. Bilişim Vadisi Genel Müdürü Serdar İbrahimcioğlu, “Bilişim Vadisi’nin İzmir adımını atmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyamız merkezi olmayan bir AR-GE anlayışına doğru ilerlerken, biz mega teknoloji koridoru vizyonu ile sadece Bilişim Vadisi’nin ilk harcını değil, yeni nesil teknoloji geliştirme bölgelerinin temelini de atmış oluyoruz” dedi.

ULUSLARARASI FİRMALARI TÜRKİYE'YE ÇEKECEK



Binali Yıldırım, daha sonra ismi Bilişim Vadisi İzmir'e dönüşen İzmir Teknoloji Üssü'ne ilişkin protokolü, Başbakanlığı döneminde 2018 yılında imzalamıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2019'da Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon üssü Bilişim Vadisi'nin açılışında İzmir Teknoloji Üssü'nün Bilişim Vadisi çatısı altına alınacağını açıklamıştı. 2021'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 180 bin metrekarelik alan, teknoloji geliştirme bölgesi olarak ilan edilmişti. Bilişim Vadisi İzmir, tamamlandığında 63 bin metrekare kapalı alana sahip olacak. Yapılacak bu yatırımla İzmir'deki teknoloji geliştirme bölgelerinin kapalı alan kapasitesi 2 buçuk katına çıkacak. Bilişim Vadisi İzmir, geliştireceği yüksek teknolojiyle uluslararası firmaları Türkiye'ye çekecek. Burası, kurulacak AR-GE ve kuluçka yapılarıyla da girişimcilere destek verecek.

“OLAĞANÜSTÜ İŞLER ÇIKARACAKLAR”



İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, “Bilişim Vadisi, kentimizin teknoloji alanındaki potansiyelini ortaya koyacak. Kentimize ve ülkemize hizmet edecek 6 bin takım arkadaşımız inşallah burada olağanüstü işler çıkaracak. Kocaeli ve İzmir’i buluşturacak ‘Mega Teknoloji Koridoru’nun kurulacak olmasından büyük heyecan duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“İLK ETABININ BİR SENE İÇERİSİNDE TAMAMLANMASINI UMUYORUZ”



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, İzmir’in medeniyetin beşiği bir şehir olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: “İzmir’de, son dönemde teknoloji alanında çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Bilişim Vadisi İzmir, aslında İzmir’de aday olan her siyasi parti temsilcisinin vaadiydi.”

“İZMİR’İMİZİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK”



İzmir Yüksek Teknoloi Enstitüsü (İYTE) Rektörü Prof. Dr. Yusuf Baran ise şunları söyledi: “İYTE yerleşkesinde, Teknopark İzmir ile birlikte oluşturduğumuz eğitim, bilim, teknoloji, inovasyon ve girişimcilik ekosistemimiz, Bilişim Vadisi ile çok farklı bir boyuta taşınıyor. Bilişim Vadisi İzmir, İstanbul'dan başlayarak İzmir'e devam eden çok güçlü bir teknoloji koridorunun en önemli istasyonlarından biri olacaktır. Kendi içinden sağlayacağı katma değer, İzmir üniversiteleri ve sanayi kuruluşları ile geliştireceği işbirlikleri, üniversitelerimizde ve kentimizde insan kaynaklarımızın yetiştirilmesine sağlayacağı önemli katkılar ile fark oluşturacaktır. Küresel arenadan alacağı nitelikli beyin göçü ve içinden doğurup yetiştireceği girişimciler ile inovasyon ve girişimcilik kenti olma yolunda emin adımlarla ilerleyen İzmir’imizin kaderini değiştirecek, büyük değişimlerin tetikleyicisi olacaktır."

Konuşmaların ardından protokol tarafından temel atma işlemi için düğmeye basıldı. Törene ayrıca İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Mahmut Atilla Kaya, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşü Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, ilçe belediye başkanları ve iş dünyası temsilcileri de katıldı.