Bakan Varank: Türkiye’yi 4. sanayi devriminin trendlerini belirleyen ülkelerden biri yapmakta kararlıyız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye 4. Sanayi Devrimi Merkezi açılış törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı da yayınlandı. Ticaretten sanayiye, eğitimden sağlığa kadar her alanda tüm dünyada teknolojik dönüşümün yaşandığını kaydeden Bakan Varank, "Küresel salgınla birlikte dönüşüm süreçleri ciddi bir ivme kazandı. Daha önce işletmelerin önemli bir kısmı uzaktan çalışmaya karşı çıkarken, bugün uzaktan çalışma hayatımızın ana unsuru oldu. Ticaretin artık önemli ölçüde dijital platformlara kaymaya başladığını görüyoruz. Öğrencilerimiz derslerine uzaktan bağlanıyor, tiyatrolar, konserler bile çevrimiçi gerçekleşiyor. Müteşebbisler, dijital ödeme, telesağlık, robotik gibi anahtar teknoloji trendlerine odaklanıyor. Teknoloji sayesinde salgının yayılma hızı yavaşlarken, ekonomik hayatı ayakta tutacak yeni işler ortaya çıkıyor. İşte bu örnekler de gösteriyor ki dijital dönüşüm önünde durulamaz bir süreç. İçinde yaşadığımız bu süreç; elbette ülkelere pek çok risk ve fırsatı aynı anda getiriyor. Ülkeler bir yandan kendilerine uygun yol haritalarını belirlerken, diğer yandan iç dinamiklerine uygun yeni refleksler geliştiriyor. Pek çok ülkenin salgınla birlikte gündemine aldığı yerlilik, millilik, teknolojik dönüşüm kavramlarını biz zaten 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizin merkezine koymuştuk. Sanayinin teknolojik dönüşümünü hızlandırmayı, çığır açıcı teknolojilerin üreticisi olmayı, milli gelirimizdeki Ar-Ge payını artırmayı, nitelikli insan gücümüze yatırım yapmayı, tüm dünyanın kullanacağı akıllı Türk ürünleri geliştiren unicornlar çıkarmayı ana hedefler olarak belirledik" dedi.



"BU MERKEZ DÜNYADAKİ 9, AVRUPA’DAKİ 2 MERKEZDEN BİR TANESİ"



Türkiye’nin genç nüfusu ve güçlü sanayi altyapısıyla güçlü bir potansiyeli olduğunu ifade eden Bakan Varank, "Genç bir nüfusumuz, güçlü bir sanayi altyapımız var. Adeta sıfırdan inşa ettiğimiz Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemimiz her geçen gün daha da gelişiyor. Artık yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren işlere imza atabiliyoruz. Türkiye’nin teknolojik dönüşümünü gerçekleştirecek, ülkemizi kritik teknolojilerin sadece pazarı değil üreticisi haline getirecek yol haritalarımız hazır. Dijital dönüşümün sağladığı rekabetçilik avantajından maksimum düzeyde faydalanabilmek için güçlü uluslararası iş birliklerine ihtiyaç olduğunu da biliyoruz. 4. Sanayi Devrimi Merkezi bu noktada kilit bir rol oynayacak. Bakanlığımız, MESS ve Dünya Ekonomi Forumu’nun iş birliğiyle kurulan bu merkez dünyadaki 9, Avrupa’daki 2 merkezden bir tanesi. Burada kamu, özel sektör, üniversite ve STK iş birliği ile başta sanayimiz olmak üzere dijital dönüşümü hızlandıracak politika çalışmaları ve projeler geliştireceğiz" diye konuştu.



"HEDEFİMİZ, 2 BİN KOBİ’NİN DİJİTALLEŞME SÜREÇLERİNİ TAMAMLAMASINI SAĞLAMAK"



Dünyadaki eğilimleri ilk elden takip ederek, önde gelen akademisyen, girişimci ve teknoloji şirketleriyle doğrudan bağlantı kurulacağını bildiren Varank, merkezin hem Türkiye özelinde projeler tasarlayacağını hem de yapacağı pilot uygulamalarla kamuya mevzuat önerilerinde bulunacağını açıkladı. KOBİ’lerin Dijital Dönüşümünü Hızlandıracak Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Projesi’ni ekim ayında başlattıklarını hatırlatan Varank, "Bu projeyle önce firmaların dijital dönüşüm olgunluğunu değerlendiriyor, ardından onlara uygun yol haritaları sunuyoruz. Hedefimiz, 2 bin KOBİ’nin dijitalleşme süreçlerini tamamlamasını sağlamak. Ayrıca, bu projenin çıktılarını destek ve teşvik sistemimizi geliştirirken de kullanacağız. Bununla birlikte Teknolojinin Sorumlu Kullanımı Projesi'yle yapay zekanın etik kullanımı için temel prensipleri belirleyeceğiz. Sanayide Rekabetçilik için Verinin Doğru Paylaşımı Projesi'yle de sanayiye yönelik verilerin doğru ve zamanlı kullanımıyla ilgili çalışmalar yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.



"2023’E KADAR BURALARDAN 50 BİN TEKNOLOJİ YILDIZI YETİŞTİRECEĞİZ"



Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'nı hayata geçirdiklerini kaydeden Varank, "Bu programla cari açık verdiğimiz ithal ürünleri yurtiçinde üretebileceğiz. Başkanlığını Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı Sanayileşme İcra Komitesi ile özellikle kamu alımları çıpasını kullanarak sanayimizin yerli üretim ve teknolojik yetkinliğini geliştirmek üzere kararlar alacağız. Yapay zekaya yönelik çalışmaları bir çatı altında toplamak, bu çalışmaları doğru şekilde koordine etmek için için Yapay Zeka Enstitüsü’nü kurduk. Ağustos ayında dünyanın en büyüğü olan MEXT Teknoloji Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdik. KOBİ’lerimize öğren dönüştür programlarıyla yalın üretimi ve dijitalleşmeyi öğrettiğimiz model fabrikalar kuruyoruz. KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı ile dijital dönüşümünü gerçekleştirmek isteyen ve buna yönelik teknolojileri üreten KOBİ’lerimizi destekliyoruz. Tabii tüm bunları gerçekleştirebilmek için gereken en önemli husus insan kaynağı. Bunun için bir yandan mevcut iş gücümüzü geleceğin mesleklerine yönlendirecek projeler yaparken, diğer yandan çocuk ve gençlerimizin teknolojik bilgi ve donanımına öncelik gösteriyoruz. 30 şehirde kurduğumuz Deneyap teknoloji atölyelerinde çocuklarımıza kapsamlı teknoloji eğitimleri veriyoruz. 2023’e kadar buralardan 50 bin teknoloji yıldızı yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.



"2021 YILINDA AÇACAĞIMIZ YENİ ÇAĞRIYLA EN AZ 100 ÜST DÜZEY ARAŞTIRMACIYI DAHA TÜRKİYE’YE GETİRECEĞİZ"



Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile ileri düzeyde bilimsel ve teknolojik çalışmalar yürüten deneyimli araştırmacıları yurt dışından Türkiye'ye kazandırdıklarını söyleyen Varank, şöyle konuştu:



"2021 yılında açacağımız yeni çağrıyla en az 100 üst düzey araştırmacıyı daha Türkiye’ye getireceğiz. Yeni gelen araştırmacılarımız da Türkiye’nin fark oluşturacağı kritik alanlardaki çalışmalarda yer alacak. Geliştirdiğimiz Ar-Ge ve yenilikçilik ekosistemi, niteliğini tahkim ettiğimiz insan kaynağımız, açılışını yaptığımız bu gibi merkezler sayesinde Türkiye hedeflerine artık çok daha yakın. Türkiye’yi 4. sanayi devriminin trendlerini belirleyen ülkelerden biri yapmakta kararlıyız."