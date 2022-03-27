Bakan Varank: Türkiye yeni düzenin parlayan yıldızı olacak

Haberin Devamı

Bakan Varan bir dizi ziyaretler ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı tamamlanan evlerin anahtar teslim töreni için Osmaniye’yi ziyaret etti. Törende konuşan Bakan Varank, “TOKİ, 2002’den bu yana 81 ilimizde toplamda 837 bin konut inşa etti. Bugün bu konutlardan 135 tanesini daha sahipleriyle buluşturuyoruz. 2023 yılında inşa edilen konut sayısı 1 milyon 200 bine çıkmış olacak” dedi. Ülkenin dört bir yanında yatırımların hız kesmemden devam ettiğini ifade eden Varank, “Ülkemizin dört bir yanında, şehirlerimizin ekonomisini güçlendirecek, vatandaşlarımızın refahını artıracak yatırımlar yapıyoruz. Bu yatırımların sayısı ve büyüklüğü öyle arttı ki inanın açılışlarına yetişmekte dahi zorlanıyoruz. Sadece şu son haftada Amasya’dan Çorum’a, Uşak’tan Kahramanmaraş’a birçok ilimizde devasa projelerin ve yatırımların açılışlarını yaptık. Üretim ve istihdamın dinamosu olan fabrikaları, deri ve altın sektörlerinde Türkiye’nin en modern tesislerini illerimize kazandırdık” dedi.

Haberin Devamı

EMİN ADIMLARLA DEVAM

Geçen yıl ihracatın kendi rekorlarını kırarak 225 milyar doları geçtiğini kaydeden Bakan Varank, “Türkiye ekonomisi pandemi sürecinde gücünü ve bağışıklığını en iyi şekilde kanıtladı. Şimdi de etrafındaki savaş koşullarına rağmen yoluna emin adımlarla devam ediyor. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat üzerine bina ettiğimiz yeni ekonomi modelimizle birlikte bu başlıkların hepsinde büyük başarılar elde ediyoruz. Bakınız, küresel sermayenin en ürkek olduğu bir dönemde, 2021 yılında, ülkemize 14 milyar dolar doğrudan yatırım çektik. Bu geleneksel yatırımların yanında, teknoloji tabanlı girişimcilikte de adeta çağ atladık. 2021 yılında 294 girişimimiz 1.6 milyar dolar yeni yatırım almayı başardı. Bir diğer heyecan verici gelişmeyi de ihracat cephesinde yaşıyoruz. Geçen yıl ihracatımız kendi rekorlarını kırarak 225 milyar doları geçti. Bu yılın ilk aylarındaki performansımız da ihracatın artarak devam ettiğini gösteriyor” dedi.

GLOBAL ÜRETİM MERKEZİ

Türkiye’nin, küresel tedarik zincirlerinde yaşanan kırılmalar sonrasında, alternatif bir global üretim merkezi olabileceğini tüm dünyaya gösterdiğini dile getiren Varank, “Bu makro göstergeler ülkemizin potansiyelini göstermesi açısından oldukça önemli. Buralardaki olumlu gelişmelerden elbette memnunuz. Ama aynı zamanda, enflasyondaki önemli oranda yurtdışı kaynaklı olumsuzlukların da farkındayız. Bunu dizginleyebilmek için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde yoğun çaba sarf ediyoruz. Yakın zamanda bu sorunun da üstesinden geleceğimizden hiç şüpheniz olmasın. Türkiye şu sıkıntılı 2023 eşiğini atlattıktan sonra inşallah, yeni küresel ekonomi düzeninin parlayan bir yıldızı olacak” şeklinde konuştu. “Bir bütün olarak baktığınızda, ülkemiz son 20 yılda ekonomik bir devrim gerçekleştirdi” diyen Varank şunları söyledi: “Ama elbette elde ettiğimiz başarılar kadar önemli bir husus daha var. O da, bu büyüme ve ilerlemeden milletimizin her kesiminin, ülkemizin her şehrinin azami ölçüde faydalanabilmesi. Devamında da ülke ekonomisine her yıl daha fazla katkı sunması. Biz zaten şehirlerimizin her birini ulusal ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz.”