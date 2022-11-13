Bakan Varank: Türk teknoloji şirketlerine yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazandı, 9 kat arttı

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Kadın ve Demokrasi Derneği'nin (KADEM) İnovasyonda Kadın Projesi 7'nci Girişimcilik Kampı'nda finale kalan girişimci kadınlar için ödül töreni düzenlendi. Bakırköy’de düzenlenen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KADEM Mütevelli Heyet Başkanı Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu ile proje ortaklarının yönetim kademeleri katıldı.

Törende konuşma yapan KADEM Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Kadınların ekonomik hayata daha fazla katılmasının, kişisel hayatlarına ve toplumsal refaha olumlu etkisini biliyoruz. Bu sebeple kadın girişimcilerin teknoloji ve yenillik odaklı fikirlerini desteklemeyi çok önemsiyoruz. Projemiz, yıllar içerisinde büyüdü ve markalaştı. Kadın girişimcilerin gösterdiği ilgi ve paydaşlarımızın desteği sayesinde ivme kazandı. Bu ilgiden aldığımız güçle bizler de projemizi her yıl biraz daha geliştirmeye gayret ettik. Kadınların inovasyon yolculuklarına eşlik ederken, bilgi ve teknolojinin tüm imkânlarını kullandık. Örneğin bu seneki programımıza çevrimiçi platform ve açık ofis uygulamasını dâhil ettik ve destek kapsamımızı artırdık. Girişimcilerimizin mentor, yatırımcı, sanayici ve kendi ekip üyeleri ile çalışmalarına ortam sağladık. Türkiye’nin her yerindeki kadın girişimcilerimize, sürdürülebilir eğitim ve mentorluk desteği sağlamaya gayret ettik. Tüm bu yenilikler, projemizin hem hacmini hem de kalitesini yükseltti" dedi.

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"BUGÜN TÜRKİYE'NİN 6 'UNICORN'U VAR"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise bakanlık olarak girişimciliği, dijital çağda refah oluşturmanın en önemli aracı olarak gördüklerini vurgulayarak "Milli Teknoloji Hamlesi rehberliğinde hazırladığımız 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejimizde bunu net bir şekilde ortaya koyduk. Stratejimizde en önemli hedeflerimizden bir tanesi 2023 yılına kadar ülkemizden en az 10 tane unicorn yani milyar dolar değerlemeye ulaşan şirket çıkarmaktı. Bakınız biz bu hedefi koyduğumuzda Türkiye’de tek bir unicorn dahi yoktu. Bugün ise hamdolsun Türkiye’nin 6 unicornu var. Biz bu sayının daha da artacağına eminiz" diye konuştu.

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"Artık Avrupa’daki ekonomi çevrelerinin Türk girişimcilik ekosistemine yatırım yapmayan kaybeder" dediğini ifade eden Bakan Varank, "Zaten şu anda bu sözü doğrularcasına, Türk teknolojili şirketlerine yapılan yatırımlar büyük bir ivme kazandı. 2021 yılında Türk girişimlerinin fonlardan aldıkları yatırım, bir önceki yıla kıyasla 9 kat artarak 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu yılın ilk 9 ayında geçtiğimiz yılın tamamındaki yatırım rakamını yakaladık" şeklinde konuştu.

"GİRİŞİMCİLİK GÖRMEK İSTİYORSA KADEM'İN ORGANİZASYONUNA KATILSIN"

Varank, son 20 yılda güncel rakamlarla 2,2 milyar lira hibe desteği verdikleri teknoparkların sayısını 2'den 96'ya yükselttiklerini belirterek şunları söyledi:

"Bakanlığımızca desteklenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin sayısını bin 500'ün üzerine çıkardık. Bu merkezlerde 81 binin üzerinde projeyi destekledik. Girişimciliğin önündeki en büyük sorunlardan olan finansman konusunda önemli adımlar attık. Bakanlık kaynaklarımızla büyüklüğü toplamda 1,3 milyar lira olan Teknoloji ve İnovasyon Fonunu, Bölgesel Kalkınma Fonunu ve Bilişim Vadisi Fonunu hayata geçirdik. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile beraber desteklediğimiz Tech-InvesTR programıyla kurulan dört fon şimdiye kadar 52 farklı girişime 572 milyon lira yatırım yaptı. Bu yatırımlarına da hızla devam edecek. Yerelde Kalkınma Ajanslarımızla girişim sermayesi fonlarına 500 milyon lira katkı sağlıyoruz. Tabii biz bunları yaparken muhalefetten hiçbir zaman destek beklemedik. Ama inanın böyle bir konuda köstek olacaklarını da hiç tahmin etmiyorduk. Belki medyadan takip ediyorsunuzdur, Kılıçdaroğlu geçmişte tefeci, faizci dediği ülkelerden bugün para aramaya çıkmış. Ne diyor 'Gençler, sizin için para buldum'. Bakın bunlar gerçekten hiç utanmıyorlar. Gençler için para aramaya gittiğini iddia eden Kılıçdaroğlu'nun partisi ne yaptı biliyor musunuz? Bizim kalkınma ajansları ile girişim sermayesi fonlarını desteklemek için çıkardığımız mevzuatı iptal ettirmek için Anayasa Mahkemesine başvurdu. Türkiye'deki girişim fonlarının önünü kesmeye çalışacaksınız sonra çıkıp gençlerden bahsedeceksin. Hani bir laf var ya, bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Ama Kılıçdaroğlu şunu iyi bilsin ki milletimiz senin oynadığın bu tiyatrolara asla inanmıyor. Youtuber'lara özenip çektiğin videolarla kimseyi kandıramıyor. Girişimcilik görmek istiyorsa gelsin KADEM'in organizasyonuna katılsın."

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Bakan Mustafa Varank, "7 yıldır ilmek ilmek KADEM kadın girişimciliğinin önünü açabilmek için tüm paydaşlarla beraber büyük gayret gösteriyor. Ve tabii biz yıldan yıla buradaki başarıların da nasıl geliştiğini görebiliyoruz" dedi. Konuşmaların ardından finale kalan girişimci kadınlara ödülleri verildi.