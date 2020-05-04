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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.05.2020 - 12:37,Son Güncelleme:

Bakan Varank: Solunum cihazları Somali'ye nefes oldu

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Bakan Varank: Solunum cihazları Somali'ye nefes oldu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazlarının Somali'ye gönderildiğini söyledi.

Bakan Varank Twitter'dan şu açıklamada bulundu:

Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu.

Bakanlık olarak #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız.


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