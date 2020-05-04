Bakan Varank: Solunum cihazları Somali'ye nefes oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli yoğun bakım solunum cihazlarının Somali'ye gönderildiğini söyledi.
Bakan Varank Twitter'dan şu açıklamada bulundu:
Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu.
Bakanlık olarak #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız.
Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu.— Mustafa Varank (@varank) May 4, 2020
Bakanlık olarak #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız 🇹🇷 pic.twitter.com/aCUnnwbirg
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