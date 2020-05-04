Bakan Varank: Solunum cihazları Somali'ye nefes oldu

Bakan Varank Twitter'dan şu açıklamada bulundu:



Cevval mühendislerimizin emeği ve yüreği ile 14 günde seri üretim bandından inen yerli yoğun bakım solunum cihazları Somali’ye de ‘nefes’ oldu.

Bakanlık olarak #MilliTeknolojiHamlesi hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, ülkemize ve dostlarımıza umut olacağız.





