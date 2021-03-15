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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 10:55 | Son Güncelleme:

Bakan Varank: Mali araçlardan daha fazla istifade etmek istiyoruz

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Bakan Varank: Mali araçlardan daha fazla istifade etmek istiyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "AB ile uyum sürecinde başvurduğumuz başlıca mali araçlardan olan IPA ve Birlik programlarından daha fazla istifade etmek istiyoruz. Bugüne kadar Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında 800 milyon avro destek sağladık. AB ile ilişkilerimizi güçlendirmenin, tam üyelik yolundaki çalışmalarımıza odaklanmanın her zamankinden daha elzem olduğunun bilincindeyiz" dedi.

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