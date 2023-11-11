Bakan Uraloğlu'ndan Ankara-Bursa hızlı tren hattı şantiyesinde inceleme

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Bakan Uraloğlu ayrıca yapımı devam eden, seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürecek Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattında ilerleme seviyesinin de yüzde 80’e ulaştığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa’da bir dizi temaslarda bulundu, yapımı devam eden projeleri yerinde inceleyerek, Bursa Çevre Yolu Demirtaş OSB Kavşağı’nı törenle hizmete açtı. Törende konuşan Bakan Uraloğlu, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilen ürünlerin daha hızlı, güvenli ve kısa sürede ulaştırılmasını sağlayarak, zaman kayıplarının önüne geçildiğini söyledi.

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“Kavşağımız sayesinde zamandan 137 milyon TL, akaryakıttan 13 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 150 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Karbon salınımını da yıllık 2 bin 550 ton azaltacağız” diyen Uraloğlu, hizmete alınan kavşağın önemine ilişkin şunları kaydetti:

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“Bursa Çevre Otoyolu üzerinde yer alan Demirtaş OSB Kavşağı, Bursa Bağlantı Kavşağı’na 3 kilometre, Samanlı Kavşağı’na ise 6 kilometre mesafededir. Bölgenin güneyinde Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, kuzeyinde Doğalgaz Çevrim Santrali bulunuyor. Organize sanayi bölgesinin kuzeyinde ve otoyol ana gövdesi üzerinde bulunan mevcut üst geçit köprüsünü ilave kollar ile farklı seviyeli kavşağa dönüştürdük. Projemizle organize sanayi ve yerleşim bölgesinden otoyola doğrudan erişim imkânı sağlayarak, imar yollarında yaşanan yoğunluğu rahatlattık.”

Bakan Uraloğlu, Bursa’nın ulaşım ağını ulaşımın tüm modlarıyla birlikte geliştirdiklerini belirterek, Bursa’ya gelişinde Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattı Şantiyesinde incelemelerde bulunduğunu ve projede gelinen son aşamaya dair aldığı bilgiyi paylaştı. Uraloğlu, seyahat süresini 2 saat 15 dakikaya düşürecek Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattında ilerleme seviyesinin yüzde 80’e ulaştığı açıkladı. Ankara-Bursa Hızlı Tren Hattının Ankara-İstanbul YHT hattına bağlantılı olarak saatte 200 kilometre hıza uygun çift hatlı, elektrikli ve sinyalli hızlı tren hattı inşa ettiklerini kaydeden Uraloğlu, “56 km uzunluğundaki Bursa – Yenişehir kesimi, 95 km uzunluğundaki Bandırma-Bursa ve 50 kilometrelik Yenişehir-Osmaneli kesimleri olmak üzere toplam 201 kilometrelik hatta altyapı ve üstyapı çalışmalarına eş zamanlı olarak devam ediyoruz. Proje kapsamında; 7 istasyon, 21 km uzunluğunda 18 adet tünel, 3,9 km 28 adet demiryolu köprüsü, 3,7 km 4 adet viyadük ve 66 adet altgeçit inşa edeceğiz. Projemiz tamamlandığında hem Ankara-Bursa, hem de Bursa-İstanbul arası seyahat süresi 2 saat 15 dakika olacak. Bu yıl sonu itibariyle Osmaneli-Yenişehir kesimindeki toplam 14 bin metre uzunluğundaki 10 tünelin daha kazı çalışmalarını bitirmeyi hedefliyoruz. Viyadük, menfez, köprü, altgeçit ve üstgeçitler gibi sanat yapılarının yapım çalışmalarına da aralıksız devam ediyoruz” diye konuştu.

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Bakan Uraloğlu, 2002 yılından bu yana Bursa’nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 111 milyar 622 milyon lira yatırım yapıldığını belirterek, bölünmüş yol uzunluğunu 195 kilometreden 603 kilometreye, bitümlü sıcak kaplama yol uzunluğunu 148 kilometreden 781 kilometreye çıkarıldığı söyledi.

Uraloğlu, bugün itibari ile de 12 milyar 537 milyon proje bedeliyle 19 ayrı karayolu projesine devam edildiğini açıkladı. Uraloğlu yapımı devam eden karayolu projelerine ilişkin şöyle konuştu:

“Bunların bir kaçından size bahsetmek istiyorum; Bursa-Orhaneli-Harmancık Yolu, Bursa- Keleş-Tavşanlı Yolu, Orhangazi-İznik ve İznik Çevre Yolu, Kayapa Yolu, Mudanya-Kurşunlu-Gemlik Yolu’nda yapım çalışmalarına devam ediyoruz. Yenişehir-Bilecik Yolu’nu ise yıl sonu bitiriyoruz inşallah. Ayrıca Bursa ikinci çevre otoyolu proje çalışmalarına da devam ettiğimizi buradan bildirmek isterim. Hiç şüphesiz Bursa’da devam etmekte olan en önemli ulaşım projelerimizden biri de Emek-YHT Gar-Şehir Hastanesi Hafif Raylı Sistem Hattı kısa adıyla Şehir Hastanesi Metrosu’dur. Hattımızın yapımını, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile Bakanlığımız arasında 8 Haziran 2020 tarihinde imzalanan devir protokolü ile devraldık. Projemiz sayesinde mevcutta işletmede olan Emek-Arabayatağı Metro hattı; yapacağımız uzatma ile Mudanya Bulvarını katederek YHT Gar ve nihayetinde Şehir Hastanesine ulaşacak. Saatte 88 kilometre tasarım hızı ile günlük 410 bin yolcuya hizmet verecektir. Hattımız tamamlanınca, Bursa’nın raylı sistem hat uzunluğu 39 kilometreden 44 kilometreye, istasyon sayısı ise 39’dan 43’e yükselecektir. Hattın en önemli iki durağı hızlı tren istasyonu ve hastane istasyonudur. Yapımına devam ettiğimiz Bursa-Yenişehir-Osmaneli YHT hattı ile metronun entegre edilmesi ile tüm Bursa’nın hızlı tren erişimi için rahat ve dakik bir seçenek sunulmuş olacaktır. Yine projemiz kapsamına temelini bu yıl başında attığımız Depo sahası ve 2 yeni istasyon ile Görükle uzatmasını da dahil ettik. Bu yeni tesis, şehrin tüm metro araç filosunun bakım-tamir ve parklanma ihtiyacına da hizmet edecektir. Üniversite-Görükle Hafif Raylı Sistemler Hattı da tamamlanınca, Bursa’nın raylı sistem uzunluğu 44 km’den 47,5 km’ye yükselecek, istasyon sayısı da 43’ten 45’e çıkacaktır. Projenin şuanda genel ilerleme durumu yaklaşık %38’dir. Kaba inşaat olarak ilk bin 900 metre arası hat yapısı ve Mudanya İstasyonu betonarme imalatlarını tamamladık. Yine ilk bin 250 metrede hat üst yapısı ve katener imalatları için çalışmalara devam ediyoruz. 2024 yılı sonunda tamamlanmasını hedeflediğimiz hattımız faaliyete geçtiğinde 2024-2050 yılları arasındaki 26 yıllık projeksiyonda; Zaman ve akaryakıttan, önlenecek kazalardan, karayolu bakım ve işletmesi gibi kalemlerden tasarrufla toplam ekonomik kazancı 871 Milyon Dolar olacaktır.